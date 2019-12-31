لجنة تحقيق سودانية فى واقعة نهب المقر السابق لـ"يوناميد" بجنوب دارفور

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر والى جنوب دارفور (جنوب غربى السودان) المكلف اللواء نيازى صالح أحمد قرارا بتشكيل لجنة تحقيق وتقصى حقائق فى أحداث نهب وحرق مقر البعثة المشتركة للاتحاد الإفريقى والأمم المتحدة فى دارفور (يوناميد) بمدينة نيالا، الذي سلمته البعثة قبل أسابيع إلى الحكومة السودانية.

ويرأس اللجنة بابكر جدو آدم ممثل النيابة العامة، وتضم في عضويتها: المستشار القانوني الطاهر مصطفى أحمد ممثل الإدارة القانونية بالولاية، والعقيد شرطة عماد محمد الحسن ممثل شرطة الولاية مقررا، والمقدم ركن محمد أبكر شقف ممثل الفرقة 16 مشاة، والنقيب محمد رجب ممثل المخابرات العامة وممثل قوات الدعم السريع.

وذكر القرار أن مهام واختصاصات اللجنة تتمثل في التحقيق في أحداث نهب وحريق مقر بعثة (يوناميد)، وجمع الأدلة وبيان الأسباب والدواعي الحقيقية وراء الأحداث، واستدعاء الأشخاص واستجوابهم بهدف الوصول إلى الحقائق، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يثبت تورطه أو تحريضه أو مشاركته في الأحداث، وتوقيف أي شخص أو آليات استخدمت في عملية النهب.

وشكل القرار لجنة فرعية من الأجهزة الأمنية والاستخبارات والمباحث لاسترداد الأشياء المنهوبة من الأسواق والأحياء، ومخاطبة سلطات الولايات الأخرى لمراقبة الطرق الرئيسية لمصادرة أي شيء يُظن أنه من ممتلكات بعثة (يوناميد).

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