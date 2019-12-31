شكرا لقرائتكم خبر عن "يوناميد" تُرحب بتوقيع اتفاق إطارى بين حكومة السودان ومسار دارفور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحبت البعثة المشتركة للاتحاد الإفريقى والأمم المتحدة فى دارفور (يوناميد) بالتوقيع على الاتفاق الإطارى بين حكومة السودان الانتقالية والحركات المسلحة فى دارفور (مسار دارفور) يوم السبت الماضى أثناء مفاوضات السلام المنعقدة فى جوبا.

وذكرت "يوناميد" - في بيان اليوم الثلاثاء - أن الاتفاق يُشكل خطوة نحو دفع عملية السلام قدمًا، حيث يحدد القضايا والمبادئ الرئيسة التي توجه المفاوضات الجارية، كما يعمل كأساس لاتفاق سلام عادل وشامل.

وقال الممثل الخاص المشترك لـ"يوناميد" جيريمايا مامابولو إن التوقيع على الاتفاق الإطاري تطور إيجابي يؤكد الإرادة السياسية للأطراف، واستعدادها للتوصل إلى اتفاق سلام شامل، مهنئًا حكومة السودان الانتقالية وأطراف دارفور على هذه الخطوة، وشجعهم على المضي قدمًا في ذات الاتجاه.

وأضاف مامابولو: "ستواصل يوناميد دعم محادثات السلام الجارية في جوبا وفي حدود قدراتها، ومساعدة جميع أطراف التفاوض للوصول إلى الهدف المنشود، وهو تحقيق سلام دائم ومستقبل زاهر لجميع أهل السودان".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "يوناميد" تُرحب بتوقيع اتفاق إطارى بين حكومة السودان ومسار دارفور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.