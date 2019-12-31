شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن بوست: مخاوف بالانتقام من أمريكا بعد الهجوم على جماعة تدعمها إيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية، اليوم الثلاثاء، بأن حالة التوتر تصاعدت بين واشنطن وبغداد بعدما تبادل مسؤولو البلدين الاتهامات بشأن الضربات الجوية الأمريكية ضد كتائب (حزب الله) المدعومة من إيران فى العراق وسوريا، مما أسفر عن مقتل 25 فردا منها وإصابة أكثر من 50 شخصا.

وأشارت الصحيفة - في تقرير بثته على موقعها الإلكتروني- إلى أن الهجمات الأمريكية ضد كتائب (حزب الله) في العراق، تهدد بجذب بغداد إلى صراع بالوكالة بين الولايات المتحدة وإيران.

وأوضحت أن الحكومة العراقية أدانت الهجمات الأمريكية، أمس الأول /الأحد/، واعتبرتها انتهاكا لسيادة بلادها، كما قالت إنها ستراجع علاقتها بالولايات المتحدة، وفي المقابل قال مسؤولون أمريكيون إن العراقيين فشلوا في حماية القوات والدبلوماسيين الأمريكيين، ووصفوا الضربات بأنها "دفاعية" بطبيعتها.

وأضافت الصحيفة، أن الغضب من العراقيين فضلا عن تهديدات الانتقام، أكد أيضا على عزلة الولايات المتحدة المتزايدة في العراق وأثار تساؤلات حول مدى بقاء حوالي 5 آلاف جندي أمريكي في البلاد.

ورأت الصحيفة أن الضربات الجوية أثارت المخاطر في المواجهة في جميع أنحاء المنطقة بين طهران وواشنطن، والتي بدأت بعد انسحاب إدارة دونالد ترامب من اتفاق نووي عام 2015 وشنت حملة "الضغط الأقصى" للعقوبات الاقتصادية ضد إيران، والتي دفعت طهران إلى البدء في التراجع عن التزاماتها بموجب الاتفاق.

واختتمت الصحيفة، تقريرها، قائلة إن تحرك الولايات المتحدة بإضافة المزيد من العقوبات مع عدم وجود رد عسكري أمريكي من الواضح أنه أعطى الحكام في طهران المزيد من الثقة لشن هجمات تستهدف الولايات المتحدة وحلفائها.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) قد أعلنت قيام طائرات أمريكية بشن غارات على مقار لمليشيات حزب الله العراقي، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من المقاتلين، من بينهم القيادي في المليشيات أبو علي الخزعلي.

واستهدفت المقاتلات من نوع (إف 15) الأمريكية، وفق ما ذكر مصدر عسكري أمريكي، 5 قواعد تابعة لمليشيات حزب الله العراقي، 3 في الأنبار و2 في سوريا.