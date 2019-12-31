ساما: انخفاض مبالغ عمليات البطاقات الائتمانية بالعملة الأجنبية بنسبة 25%

صحيفة الخليج الالكترونية

أوضحت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، اليوم الثلاثاء، أن مبالغ عمليات البطاقات الائتمانية بالعملة الأجنبية، شهدت تراجعًا ملحوظًا خلال الأشهر الأخيرة من عام 2019م.

وأضافت (ساما)، في بيان لها نشرته عبر موقعها الإلكتروني، أن مبالغ عمليات البطاقات تراجعت بنسبة 25 في المائة في شهر نوفمبر 2019م؛ لتبلغ نحو 1.27 مليار ريال؛ مقارنة بحوالي 1.71 مليار ريال في الشهر المقابل من العام السابق، كما انخفضت في شهري سبتمبر وأكتوبر من عام 2019م بحوالي 18.7 في المائة، و28.3 في المائة على التوالي؛ مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

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وأشارت (ساما)، إلى أن التراجع في مبالغ العمليات تزامن مع بدء عددٍ من المواسم والفعاليات المقامة في عددٍ من مناطق ومدن المملكة.

من جانب آخر، شهدت مبالغ عمليات مبيعات نقاط البيع في المملكة خلال الأشهر الأخيرة نموًا كبيرًا، حيث سجَّلت ارتفاعًا بنسبة 30 في المائة في شهر نوفمبر 2019م؛ لتبلغ 25.8 مليار ريـال مقارنة بحوالي 19.9 مليار ريـال في الشهر المقابل من العام السابق.

كما شهد قطاع المطاعم والمقاهي، نموًا سنويًا في شهر نوفمبر 2019م نسبته 54 في المائة، وشهد كلٌّ من قطاع الترفيه والثقافة، والمواصلات، والفنادق نموًا سنويًا بنسبة 30.5 في المائة، و25.2 في المائة، و18.1 في المائة لكل قطاع على التوالي.