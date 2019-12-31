هروب غصن من إقامته الجبرية إلى لبنان

صحيفة الخليج الالكترونية

وصل الرئيس السابق لتحالف رينو-نيسان كارلوس غصن، اللبناني الأصل، إلى بيروت الأحد، وفق ما أكد مصدران رسمي وأمني لبنانيان من دون أن يتضح كيف غادر اليابان حيث يخضع لإقامة جبرية بعد اتهامه بمخالفات مالية.

وقال مصدر أمني لبناني إن غصن وصل الأحد إلى مطار بيروت، وأكد مصدر رسمي آخر وصوله العاصمة اللبنانية، مشيراً إلى أنه لم يتضح كيف غادر اليابان.

وكانت صحيفة الجمهورية اللبنانية أشارت في وقت سابق إلى أن غصن دخل إلى مطار بيروت، قادماً من تركيا على متن طائرة خاصة، ولم يعرف ما إذا كان قد غادر اليابان بإذن قضائي أم لا.