شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على طرق خسارة 10 كيلوغرامات في شهر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

كشف خبراء من برناج إنقاص الوزن "ذا هيلثي مامي" الطرق العشر، التي تساعد على خسارة 10 كيلوغرامات من الوزن، بنهاية الشهر الأول من العام المقبل، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.



1- قل وداعاً للسكر

أسهل وأسرع طريقة لخسارة الوزن وتصغير محيط الخصر، ترك السكر بكل أشكاله. وقال خبراء الموقع إن "تقليل كمية السكر المضافة، إحدى أسرع الطرق للتخلص من دهون البطن، وتقليل السعرات الحرارية، وزيادة مستويات الطاقة، وتحسين البشرة، وتقليل الوزن الزائد".

2- زيادة الألياف والبروتينات

مع تخفيف السكريات، يجب زيادة البروتينات والألياف، لأنها تطيل الشعور بالشبع. و يوصي الموقع بالبيض المسلوق، والدجاج المسلوق، وزبدة الفول السوداني، والتوفو.

3- التخلص من الأطعمة المعالجة

هذه الأطعمة أكثر ما يزيد الوزن، مثل الخبز الأبيض، إلى الأرز، والمعكرونة والحبوب، والأفضل اختيار بدائل لها من الحبوب الكاملة والأطعمة الغنية بالفيتامينات والبروتينات.

4- تنظيم وجبات الطعام

خسارة الوزن لا تكون بين ليلة وضحاها، ويجب تنظيم وجبات الطعام، لتحقيق الهدف في أسرع وقت ممكن.

Advertisements

5- الحصول على الدعم

من أفضل الطرق للحفاظ على الرغبة في إنقاص الوزن، التحدث إلى صديق أو أحد أفراد الأسرة من الذين مروا بالتجربة نفسها، لمناقشة المخاوف ومتابعة التقدم الذي تحرزه.

6- تمارين القرفصاء

قد لا تكون هذه التمارين مريحة أو ممتعة، لكن ثبت أنها من أفضل التمارين التي تساعد على حرق الدهون، وخسارة الوزن الزائد.

7- التعرق

تناول الأطعمة الخالية من الدهون يشكل 70% من النجاح في التخلص من الوزن مقابل 30 % للتمارين للرياضية، ولكن الحصول على نتائج سريعة يفرض التعرق بانتظام، عبر تمارين الجري والهرولة وغيرها من التمارين في الهواء الطلق.

8- التركيز

يعتبر التركيز حجر الزاوية لخسارة الوزن، ولا يجب أن تكون مشاغل الحياة اليومية حاجزاً يمنع تحقيق هذا الهدف.

9- الانتباه إلى كمية الأطعمة

في كثير من الأحيان تكون لكمية الطعام أثر أكبر على زيادة الوزن من نوعيته، وينصح الخبراء بكميات صغيرة في وجبات متعددة، على أن تحتوي على كافة العناصر الغذائية الأساسية.

10- رياضة رفع الأثقال

يمكن تحقيق نتائج جيدة بممارسة رياضة رفع الأثقال، التي تساعد على نحت الجسم والعضلات.