عراقيون يحاولون اقتحام مقر السفارة الأمريكية في بغداد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أفاد شهود عيان بقيام عراقيين بمحاولة اقتحام مقر السفارة الأمريكية المحصنة داخل المنطقة الخضراء في بغداد في مشهد غير مألوف.

وقال الشهود لوكالة الأنباء الألمانية إن مشيعين عراقيين رفعوا أعلام الحشد على مبنى السفارة ورددوا شعارات «الموت لأمريكا»...«كلا كلا أمريكا».

وأشار الشهود إلى اكتظاظ بشري داخل المنطقة الخضراء يرافق مراسم التشييع، لافتين إلى أن محتجين يعتزمون نصب سرادق للاعتصام أمام مقر السفارة الأمريكية.

ولفت الشهود إلى ازدياد الأعداد المتجمعة قبالة السفارة الأمريكية بينما تسلق البعض السياج الخارجي في مشهد غير مسبوق منذ تشييد المبنى بعد احتلال العراق عام 2003.

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية (فرانس برس) أن محتجين عراقيين هاجموا البوابة الرئيسية للسفارة الأمريكية في بغداد منددين بالضربات الجوية الأمريكية التي استهدفت الأحد قواعد لفصيل عراقي موال لإيران، وأحرقوا أعلاماً وحطموا كاميرات مراقبة وهم يهتفون «الموت لأمريكا»، وفقاً لمراسل الوكالة.

وتمكن المحتجون المشاركون في موكب تشييع مقاتلي كتائب حزب الله العراقي الـ25 الذين قضوا في الغارات الأمريكية، من عبور جميع حواجز التفتيش دون صعوبة في المنطقة الخضراء الشديدة التحصين، وتدخل عناصر الأمن العراقيون عند بوابة السفارة فيما لجأ المتظاهرون إلى العنف.