شكرا لقرائتكم خبر عن عراقيون يحاولون اقتحام مقر السفارة الأمريكية في بغداد والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أفاد شهود عيان بقيام عراقيين بمحاولة اقتحام مقر السفارة الأمريكية المحصنة داخل المنطقة الخضراء في بغداد في مشهد غير مألوف.
وقال الشهود لوكالة الأنباء الألمانية إن مشيعين عراقيين رفعوا أعلام الحشد على مبنى السفارة ورددوا شعارات «الموت لأمريكا»...«كلا كلا أمريكا».
وأشار الشهود إلى اكتظاظ بشري داخل المنطقة الخضراء يرافق مراسم التشييع، لافتين إلى أن محتجين يعتزمون نصب سرادق للاعتصام أمام مقر السفارة الأمريكية.
ولفت الشهود إلى ازدياد الأعداد المتجمعة قبالة السفارة الأمريكية بينما تسلق البعض السياج الخارجي في مشهد غير مسبوق منذ تشييد المبنى بعد احتلال العراق عام 2003.
وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية (فرانس برس) أن محتجين عراقيين هاجموا البوابة الرئيسية للسفارة الأمريكية في بغداد منددين بالضربات الجوية الأمريكية التي استهدفت الأحد قواعد لفصيل عراقي موال لإيران، وأحرقوا أعلاماً وحطموا كاميرات مراقبة وهم يهتفون «الموت لأمريكا»، وفقاً لمراسل الوكالة.
وتمكن المحتجون المشاركون في موكب تشييع مقاتلي كتائب حزب الله العراقي الـ25 الذين قضوا في الغارات الأمريكية، من عبور جميع حواجز التفتيش دون صعوبة في المنطقة الخضراء الشديدة التحصين، وتدخل عناصر الأمن العراقيون عند بوابة السفارة فيما لجأ المتظاهرون إلى العنف.
كانت هذه تفاصيل خبر عراقيون يحاولون اقتحام مقر السفارة الأمريكية في بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.