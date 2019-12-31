دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي رسميًا.. تعرف على أبرز منتجات شركة سامسونغ samsung في 2020

كشف الموقع الرسمي لشركة سامسونغ samsung الكورية الجنوبية، مؤخرًا عن المشاريع التي تعمل عليها للعام الجديد 2020 كعادتها في نهاية كل عام؛ حيث سيتم الإعلان عنها بصورة رسمية في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية "CES 2020" المقرر انعقاده في الفترة من 7 إلى 10 يناير في مدينة لاس فيغاس الأمريكية.

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وشملت المشاريع التي تعمل عليها شركة سامسونغ samsung عدة مفاجآت مثل: برنامج SelfieType، الذي يتيح الكتابة على الهاتف دون الحاجة لحمله؛ حيث يعتمد على كاميرا "سيلفي" للجهاز وبرنامج ذكاء اصطناعي لترجمة حركات الأصابع ومن ثم إدخالها إلى لوحة المفاتيح دون لمس الهاتف عندما يكون المستخدم مشغولاً بجانب جهاز سيحمل اسم Becon، وهو جهاز محمول منزلي مصاحب بتطبيق ذكي، يعتمد على الذكاء الاصطناعي؛ لفحص فروة الرأس والبحث عن الجلد الميت والأماكن المحتمل زيادة الشعر فيها، وتقديم الحل الأفضل لعلاج تساقط الشعر والصلع.

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هذا يأتي بالإضافة إلى إداة ستحمل اسم Hyler"، وهي أداة تمييز ذكية تحول الطباعة إلى نص رقمي قابل للبحث وأداة SunnySide التي تأتي على شكل نافذة داخلية صناعية لمحاكاة الضوء الخارجي ومن ثمّ المساعدة على إنتاج فيتامين "د" وخامسًا جهاز Ultra V" لتتبع الأشعة فوق البنفسجية لمساعدة المستخدم على التعامل مع الأمراض الجلدية بشكل صحي وآمن.المزيد:

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