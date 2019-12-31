شكرا لقرائتكم خبر عن قبائل مصراتة تعلن دعمها للجيش الوطنى الليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت قبائل مدينة مصراتة الليبية، اليوم الثلاثاء، دعمها للجيش الليبى ورفضها لجميع التحالفات التى يجريها المجلس الرئاسى مع تركيا.

ووصفت القبائل - فى بيان أوردته قناة "العربية" الإخبارية - الاتفاق الموقع بين حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج وتركيا بـ"المشبوه"، مشيرة إلى أن المجلس الرئاسى وحكومة الوفاق فقدا الشرعية.

وأضاف البيان، أن قبائل مدينة مصراتة سوف تكون في الصفوف الأولى للجيش الليبي، لكسر شوكة الغدر والخيانة ضد كل من يحاول النيل من أمنه وسيادته، مؤكدة دعمها اللامحدود للجيش في حربه على الإرهاب.

وأكدت القبائل رفضها لكل التحالفات المشبوهة التي يجريها ما يسمى المجلس الرئاسي الفاقد للشرعية المغتصب للسلطة، مثمنة المواقف التاريخية المشرفة لأغلبية مدن وقبائل غرب ليبيا في انحيازها للوطن.

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