معجزة دينية وعلمية كبيرة في جسد المرأة.. ما هي؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

فسر العلماء فترة "العدة" للنساء للتأكد من خلو الرحم من جنين، وأنها مهلة للصلح بين الزوجين، وهذا صحيح، ولكن هناك سبباً آخر اكتشفه العلم الحديث، وهو أن السائل الذكري يختلف من شخص إلى آخر، كما تختلف بصمة الإصبع، وإن لكل رجل شفرة خاصة به.



وجميع اللواتي يمارسن مهنة الدعارة يصبن بمرض سرطان الرحم، وأن المرأة تحمل داخل جسدها ما يشبه بالكمبيوتر، يختزن شفرة الرجل الذي يعاشرها، وإذا دخل على هذا الكمبيوتر أكثر من شفرة، كأنما دخل فيروس إلى الكمبيوتر، ويصاب بالخلل والاضطراب والأمراض الخبيثة.

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ومع الدراسات المكثفة للوصول لحل أو علاج لهذه المشكلة، اكتشف الإعجاز، واكتشفوا أن الإسلام يعلم ما يجهلونه، وهو أن المرأة تحتاج نفس مدة العدة التي شرعها الإسلام، حتى تستطيع استقبال شفرة جديدة بدون إصابتها بأذى، كما فسر هذا الاكتشاف، لماذا تتزوج المرأة رجلاً واحداً، ولا تعدد أزواج.

لكن لماذا تختلف مدة العدة بين المطلقة والأرملة؟

أجريت الدراسات على المطلقات والأرامل، فأثبتت التحاليل أن الأرملة تحتاج وقتاً أطول من المطلقة لنسيان هذه الشفرة، وذلك يرجع إلى حالتها النفسية، حيث تكون حزينة أكثر على فقدان زوجها، إذ لم تصب منه بضرر الطلاق بل توفاه الله، لذلك هي لا تستطيع نسيان ذلك الزوج، الذي عاش معها حياة السعادة، لأن من طبع المرأة الغريزي الوفاء والإخلاص، وأن الخيانة طبع دخيل عليها.