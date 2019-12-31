شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على أشهر عادات الشعوب للاحتفال بالعام الجديد! والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 ديسمبر 2019

سواء خططت لقضاء رأس السنة الميلادية في دولة أجنبية، أو قررت المكوث في البيت وقضاء العام الجديد برفقة الأهل والأصدقاء؛ فلا بد أنك بكل تأكيد تمتلك عادات وتقاليد لقضاء بداية العام الجديد، وفقا للعين الإخبارية.



وتختلف تقاليد الاحتفال بالعام الجديد حول العالم، وفي التقرير التالي يقدم موقع "وورلد سترايدز" بعض هذه التقاليد.

إسبانيا

من المعتاد في إسبانيا تناول 12 حبة عنب، واحدة لكل ضربة في عداد الساعة حتى منتصف الليل، وكل حبة ترمز إلى الحظ السعيد في شهور العام الـ12 المقبلة.

وفي المدن الكبرى مثل مدريد وبرشلونة يجتمع الناس في الميادين والساحات الكبرى من أجل تناول العنب معاً.

كولومبيا

يحمل الناس في كولومبيا حقائب سفر فارغة في الأحياء المجاورة خلال رأس السنة، من أجل تمني عام مقبل حافل بالرحلات والتجارب الجديدة.

الدنمارك

يحتفل مواطنو الدنمارك بقدوم عام جديد من خلال كسر الأطباق والزجاج القديم على أبواب منازل الأهالي والأصدقاء تجنباً للفأل السيئ.

واعتاد مواطنو الدنمارك أيضاً الوقوف على كراسي مرتفعة والقفز من عليها معاً قبيل منتصف الليل، كرمز للقفز إلى عام جديد مليء بالحظ السعيد.

فنلندا

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يتنبأ سكان فنلندا بالعام الجديد من خلال إلقاء القصدير المنصهر في حاوية مياه، ومن ثم تخمين ما تحمله لهم السنة الجديدة من خلال الشكل الذي يتخذه القصدير بينما يتجمد في المياه.

إذا اتخذ القصدير شكل قلب أو خاتم، فيعني ذلك حفل زفاف مقبلا، أما إذا أخذ شكل سفينة فيعني ذلك رحلة قريبة، وإذا اتخذ هيئة خنزير فيعني ذلك توافر الطعام.

اسكتلندا

يؤمن مواطنو اسكتلندا أن أول من يخطو عتبة منزله مع بداية العام الجديد لا بد أن يحمل هدية لسكان المنزل من أجل حظ سعيد.

كما يحتفل السكان من خلال إقامة احتفاليات واسعة في أنحاء البلد، حيث يسير المواطنون في مسيرات فخرية ملوحين بكرات نار ملتهبة ترمز للشمس، من أجل التمتع بعام جديد نقي وسعيد.

الفلبين

خلال زيارتك للفلبين قبيل العام الجديد سوف تجد كثيرا وكثيرا من الأشياء الدائرية المنتشرة في أنحاء البلاد، وهي رمز إلى العملات النقدية، التي يتمنى بها السكان عاماً جديداً مليئاً بالرخاء والازدهار.

البرازيل

يؤمن سكان البرازيل وبعض دول أمريكا اللاتينية مثل فنزويلا وبوليفيا، أن ارتداء ملابس بعينها ليلة رأس السنة يمنحهم حظاً سعيداً، ويفضل أن تكون هذه الملابس بلون الحظ (الأحمر)، إذ يرمز للحب، أما الأصفر فيرمز للأموال.

اليونان

تمتلك اليونان عادة تعليق البصل أمام المنزل ليلة رأس السنة رمزا لولادة عام جديد، أما الأهالي فيوقظون أبناءهم هذه الليلة من خلال نقرهم ببصلة في جبهتهم.