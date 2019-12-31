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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قرش يهاجم سائحة فرنسية لن تصدق ماذا حدث؟ والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 ديسمبر 2019
متابعات_الخليج 365
أصيبت سائحة فرنسية بجروح خطرة بعد تعرُّضها لهجوم من سمكة قرش فيما كانت تسبح في جزر سيشل، وهي مقصد سياحي شهير، وفق ما أعلن السفير الفرنسي، الإثنين.
ووقع الهجوم على امرأة تبلغ 45 عاماً، مساء الأحد، قبالة جزيرة براسلين، ثاني كبرى جزر الأرخبيل الخلاب الذي يشتهر بشواطئه البكر، وأصيبت السيدة في إحدى ذراعيها ونقلت إلى المستشفى.
وقال السفير الفرنسي في سيشل، دومينيك ماس: "خضعت لعملية جراحية الليلة الماضية وحياتها ليست في خطر".
ويأتي هذا الهجوم خلال أوج موسم السياحة في سيشل، وهي أرخبيل يضم 115 جزيرة تقع قبالة ساحل شرق أفريقيا في المحيط الهندي.
ومثل هذه الحوادث نادرة في سيشل إلا أن سائحين، أحدهما فرنسي والآخر بريطاني، قتلا في هجومين لأسماك القرش قبالة براسلين في أغسطس/آب 2011.
وطوّقت هيئة السلامة البحرية في سيشل المنطقة التي وقع فيها الهجوم للبحث عن القرش، وفرضت حظراً مؤقتاً على السباحة في المنطقة.
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