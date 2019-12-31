ما هي أهم الفوائد المتعددة للبيض المسلوق؟!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

ربما يكون الطبق الأكثر حضوراً على وجبتي الفطور والعشاء، انه البيض المسلوق، فهو من الأطباق المحببة لدى كافة أفراد العائلة كباراً وصغاراً، وفضلاً عن مذاقه المحبب لدى العديد من الأشخاص، فهو يحتوي على العديد من الفوائد الصحية للجسم.



واليوم نتعرف على أهم هذه الفوائد وفقا لموقع "ثقف نفسك".

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بدايةً، يساعد تناول البيض المسلوق على زيادة قوة وكثافة العضلات وهذا يرجع إلى احتواءه على البروتين؛ حيث أن بناء العضلات يتم نتيجة دفع وفرد العضلات من خلال التمارين الرياضية وتناول البيض والحصول على ما يحتوى عليه من بروتين يساعد في أن تتم عملية بناء العضلات بسلاسة وشكل صحي.

كما يساعد على تقوية النظر؛ حيث أن البيض المسلوق يحتوى على مادة اللوتين وهذه المادة هي مضادة مضادة للأكسدة تساعد على تعزيز شبكية العين والحماية من مرض تحلل البقعة الصفراء المرتبط بالتقدم في العمر، وقد أظهرت بعض الدراسات أن اللوتين الموجود في البيض يتم امتصاصه بسهولة أكثر من أي مصدر آخر لهذه المادة وللحصول على جرعة متضاعفة من اللوتين يمكن تناول البيض المسلوق مع طبق من السبانخ حيث أن مادة اللوتين أيضا موجودة في الخضروات الورقية.

إضافةً إلى أن فيتامين D لذي يتم إنتاجه بشكل طبيعي عند التعرض إلى الشمس يمكن الحصول عليه أيضاً من خلال بعض الأطعمة ومن أهم مصادره هو البيض حيث يحتوى البيض على نسبة عالية من فيتامين D وهو هام جداً لصحة العظام وزيادة قوتها لدى كبار السن وخصوصا النساء الذين يكن عرضة أكثر للإصابة بهشاشة العظام؛ حيث يحتوى البيض المسلوق على نسبة 10% من النسبة الموصى بها يومياً من فيتامين D .

ويحتوى البيض على نسبة عالية من مادة تسمى الكولين Choline، ووفقاً لما ذكره موقع دكتور اوز فإن مادة الكولين تساعد على تخفيف التهابات المخ المرتبطة عادةً بمرض الزهايمر حيث أن مرض الزهايمر مرتبط بالتقدم في العمر ويؤدي إلى حدوث فقدان جزئي في الذاكرة وبالتالي فتأكد من أنك تقوم بتناول صفار البيض بانتظام لأن مادة اكلولين موجودة في المح أي صفار البيض.