تعرف على خطورة حبس البول وتأجيل الذهاب إلى الحمام!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

يتكون جسم الإنسان من مجموعة من الأجهزة العضوية التى تتفاعل مع بعضها فى ادوار متناسقة ومنتظمة ليعيش الإنسان حياته الطبيعية التى خلقه الله سبحانه وتعالى بها.



وعلى الرغم من أن هناك جهاز بولي عند الإنسان جعل الله سبحانه وتعالى وظيفته التخلص من الفضلات والأشياء الضارة فى جسم الإنسان إلا أن هناك بعض الأشخاص الذين يستخدموا هذا الجهاز استخدام خاطىء خصوصا إذا ما منعوا بولهم وبالتالي يصيبوا الجهاز البولى بأضرار عديدة.

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فالمثانة هي جزء من الجهاز البولي والتى تتجمع فيها المياه وعندما تتجمع فيها المياه لتكون نصف كاملة فإنها ترسل إشارة إلى الدماغ من أجل التخلص من هذا البول وعليه فإن الدماغ تقرر ما إذا كان عليها التخلص من البول أم لا.

وقد حذرت بعض الدراسات الطبية من الإحتفاظ بالبول لفترة طويلة لما تسببه من أضرار خطيرة تهدد الإنسان , حيث أنه يؤدي إلى التهاب المسالك البولية , كما يزيد من البكتيريا الموجودة فى البول وبالتالي تهديد صحة الإنسان.

كما أن التأخر فى التبول يؤدي إلى زيادة الحساسية فى المثانة لأنه يجبرها على التمدد من أجل استيعاب اكبر كمية ممكنة من البول بجانب أنه قد يؤدي إلى ألم المثانة وبالتالي ضعف قدرته تدريجيا على اخراج البول من الجسم.