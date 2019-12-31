ماذا قالت شركة مايكروسوفت الأمريكية عن الاختراق؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

قالت شركة مايكروسوفت الأمريكية، يوم الإثنين، إنها سيطرت على نطاقات بشبكة الإنترنت استخدمتها جماعة تسلل إلكتروني تُدعى "ثاليوم" لسرقة معلومات.



وقالت الشركة: "من المعتقد أن ثاليوم تعمل من داخل كوريا الشمالية وأن المتسللين استهدفوا موظفين حكوميين ومؤسسات بحثية وأعضاء هيئات تدريس جامعية وأفرادا يعملون على قضايا حظر الانتشار النووي وآخرين".

وقالت الشركة إن معظم الأهداف توجد في الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية.

Advertisements

وخدعت ثاليوم الضحايا من خلال إرسال رسائل بريد إلكتروني تبدو عادية للوهلة الأولى.

وقالت مايكروسوفت إنها سيطرت على 50 نطاقا على الإنترنت استخدمتها الجماعة لإدارة عملياتها في أعقاب قضية رُفعت على الجماعة في محكمة جزئية بولاية فرجينيا الأمريكية وصدور أمر قضائي فيها.

وقالت الشركة إن ثاليوم استخدمت برمجيات خبيثة لاختراق الأنظمة وسرقة البيانات، وهي الجماعة الرابعة التي تتخذ ضدها مايكروسوفت إجراء قضائيا.

وفي الثالث من الشهر الجاري، أصلحت شركة مايكروسوفت ثغرة أمنية في نظام تسجيل الدخول الخاص بها، كانت من الممكن أن تُستخدم لخداع المستخدمين في منح المتسللين إمكانية الوصول الكامل إلى حساباتهم على الإنترنت.

وسمحت هذه الثغرة الأمنية للمهاجمين بأن يسرقوا بهدوء رموز الحسابات التي تستخدمها المواقع والتطبيقات، لمنح المستخدمين حق الوصول إلى حساباتهم دون الحاجة إلى إعادة إدخال كلمات المرور الخاصة بهم باستمرار.