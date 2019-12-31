اتفاقية تعاون لتسهيل التنقل بالحافلات بين أبوظبي ورأس الخيمة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وقع مركز النقل المتكامل في أبوظبي وهيئة رأس الخيمة للمواصلات، اتفاقية تعاون لتسيير رحلات على خط أبوظبي - رأس الخيمة لتسهيل انتقال الركاب بين الإمارتين، انطلاقاً من حرص المركز على تعزيز أواصر التعاون والتفاهم بين الجهات الحكومية وترسيخ مفهوم العمل المشترك لخدمة المصلحة العامة على الوجه الأحسن.

وقع الاتفاقية عن مركز النقل المتكامل، مكتوم الكعبي، المدير التنفيذي لقطاع التكنولوجيا وأنظمة النقل في مركز النقل المتكامل، فيما وقعها عن جانب هيئة رأس الخيمة للمواصلات المهندس إسماعيل حسن البلوشي المدير العام للهيئة، وذلك في مسعى لتطوير وتعزيز وسائل النقل العام بالدولة، في ضوء العلاقة الاستراتيجية التي تربط بين الإمارتين.

وبموجب الاتفاقية تقوم الحافلات التابعة لهيئة رأس الخيمة للمواصلات والمخصصة لخدمات النقل عبر المدن بتسيير رحلاتها بنقل الركاب من إمارة أبوظبي إلى إمارة رأس الخيمة وبالعكس كالتالي، أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع تنطلق الرحلات من رأس الخيمة إلى أبوظبي في تمام الساعة 10 ص، و3 م بسعر 45 درهماً، ومن أبوظبي إلى رأس الخيمة في تمام الساعة 2:30 ظ، و7:30 م بسعر 35 درهماً.

وقال مكتوم الكعبي، المدير التنفيذي لقطاع التكنولوجيا وأنظمة النقل في مركز النقل المتكامل، إنها تأتي في إطار الحرص على مواصلة تطوير البنى التحتية لشبكة النقل العام بالحافلات، والارتقاء بمستوى جودتها، وتوحيد الجهود المشتركة بين جميع مؤسسات الدولة من خلال إعداد وتطوير التشريعات والقوانين والخطط الاستراتيجية الخاصة بتنظيم هذا القطاع، وأشار الكعبي إلى ضرورة وضع معايير ومؤشرات لمتابعة وقياس مدى النجاح في تحقيق الأهداف المرجوة للعمل على تحسينها باستمرار للوصول إلى منظومة نقل عام بكفاءة عالية توفر الراحة والأمان وسهولة التنقل لسكان أبوظبي وزوارها وتحفز على تغيير وسائل وعادات التنقل بالتحول إلى بدائل أكثر استدامة لخدمة جميع أفراد المجتمع.

ومن جهته أكد المهندس إسماعيل حسن البلوشي أن مذكرة التفاهم تعتبر امتداداً للعلاقة الاستراتيجية التي تمد جسور الترابط بين الجانبين وتعزز من التعاون المشترك في مجال خدمات النقل العام بين رأس الخيمة وأبوظبي في ضوء التنمية المستدامة والتقدم الملحوظ في حركة النقل والمواصلات في الدولة، مشيراً إلى أن هذه الخطوة ستأتي بثمارها مع تنظيم العمليات التشغيلية للحافلات بين المدينتين وفقاً للترتيبات والجداول الزمنية المتفق عليها والاهتمام برفع كفاءة التحميل من محطات انتظار الركاب الحيوية في أبوظبي.