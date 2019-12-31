ارتفاع محصلة قتلى حرائق الغابات في أستراليا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكدت السلطات الأسترالية العثور على جثتين لشخصين آخرين توفيا جراء حرائق الغابات المستعرة التي اجتاحت جنوب شرق أستراليا كما فقد خمسة أشخاص آخرين.

وقال مفوض خدمات الإطفاء الريفية في نيو ساوث ويلز للصحفيين إن أباً وابنه قتلا أثناء محاولتهما الدفاع عن منزلهما بالقرب من قرية كوبارجو التاريخية التي تبعد 380 كيلومتراً جنوب سيدني.

ويرتفع بذلك عدد القتلى إلى 12 منذ اندلاع الحرائق قبل شهرين، من بينهم ثلاثة من رجال الإطفاء المتطوعين.

كما فقد رجل آخر بقي لمحاولة الدفاع عن منزله بالقرب من كوبارجو الثلاثاء، لكن الشرطة قالت إنها لم تتمكن من الوصول إليه بعد.

وقال رئيس وزراء ولاية فيكتوريا دانييل أندروز للصحفيين إن أربعة أشخاص آخرين مفقودون في الولاية.