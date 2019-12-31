شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تؤكد دعمها مواجهة العنف والإرهاب فى العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مملكة البحرين دعمها مواجهة العنف والإرهاب، والجهود الرامية إلى إحلال الأمن والاستقرار فى جميع أنحاء العراق والحفاظ على سيادته وسلامة أراضيه، وسيادة كافة الدول العربية.

وشددت وزارة الخارجية البحرينية - فى بيان أوردته وكالة أنباء البحرين اليوم الثلاثاء - على مواقف المملكة الثابتة تجاه الأشقاء فى العراق، متمنية للشعب العراقى دوام الاستقرار والازدهار.

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