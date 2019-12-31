شكرا لقرائتكم خبر عن استهداف منزل شيخ عشيرة بعبوة ناسفة شرقى بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد مصدر أمنى عراقى، اليوم الثلاثاء، باستهداف منزل شيخ عشيرة بعبوة ناسفة شرقى بغداد.

وقال المصدر - وفقا لما أوردته قناة "السومرية" الإخبارية - "إن عبوة ناسفة وضعت أمام منزل شيخ عشيرة في منطقة شارع فلسطين شرقي بغداد، ما أسفر عن وقوع أضرار مادية دون وقوع أي خسائر بشرية".

وأضاف المصدر، أن قوة أمنية طوقت مكان الحادث، وفتحت تحقيقا في ملابساته.

يذكر أن، العاصمة بغداد تشهد بين الحين والآخر تفجيرات بسيارات مفخخة وعبوات وأحزمة ناسفة، إضافة إلى هجمات متفرقة تستهدف المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية في مناطق متفرقة منها، ما يسفر عن سقوط ضحايا.

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