شكرا لقرائتكم خبر عن محام: جوازات سفر كارلوس غصن لا تزال فى حوزة محاميه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أحد أفراد فريق الدفاع عن كارلوس غصن المدير السابق لشركة نيسان موتورز إن جوازات سفره الثلاثة فى حيازة فريق المحامين ولم يكن يستطيع استخدام أى منها للفرار من اليابان مضيفا أن أفعال موكله "لا يمكن تبريرها".

وقال جونيشيرو هيروناكا للصحفيين في تصريحات بثتها هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية على الهواء إن محامي غصن لديهم جوازات سفره الفرنسي والبرازيلي واللبناني بموجب بنود الإفراج عنه بكفالة.

وأكد غصن اليوم الثلاثاء فراره إلى لبنان قائلا إنه لن يكون "رهينة" لنظام قضائي "مُزوِر" مما يثير تساؤلات بشأن كيفية فرار أحد أشهر المديرين التنفيذيين في العالم من اليابان قبل شهور من محاكمته.

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