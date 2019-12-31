استشهاد جندي تركي في تفجير بمدينة "تل أبيض" السورية

شانلي أورفة/ الخليج 365
استشهد جندي تركي متأثراً بجروح اصيب بها جراء تفجير وقع في مدينة تل أبيض المحررة من الإرهاب في إطار عملية نبع السلام شمالي سوريا.
وذكرت مصادر أمنية تركية، الثلاثاء، أن الجندي اصيب بجروح إثر تفجير وقع في منطقة تل أبيض في 29 كانون الأول/ ديسمبر الجاري.
وأضافت المصادر أن الجندي نقل إلى مستشفى بولاية شانلي أورفة، حيث استشهد متأثراً بجروحه.
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