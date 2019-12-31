أمير قطر يهاتف الرئيس العراقي بعد يوم من الهجوم الأمريكي

علاء أبوالعينين / الخليج 365

أجرى أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، مساء الإثنين، اتصالا هاتفيا مع الرئيس العراقي برهم صالح، وذلك بعد يوم واحد من هجوم جوي أمريكي على مواقع في العراق لفصيل في "الحشد الشعبي".

وأفادت وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا) بأن الاتصال شهد "استعراض الأوضاع في العراق"؛ حيث أطلع صالح الأمير تميم على "آخر المستجدات على الساحة العراقية".



وأكد أمير قطر، أثناء المكالمة، حرص بلاده على "استتباب الأمن والاستقرار في العراق الشقيق".



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ويأتي الاتصال بالتزامن مع غضب رسمي عراقي واسع جراء هجوم جوي شنته الولايات المتحدة، مساء الأحد، على منشآت قيادة وتحكم تابعة لكتائب "حزب الله"، إحدى أبرز فصائل الحشد الشعبي، الذي يعد جزءا من القوات العراقية.

والإثنين، أعلنت بغداد أنها ستستدعي السفير الأمريكي لديها لإبلاغه إدانتها لتلك الهجمات الذي اعتبرتها "انتهاكا صارخا" لسيادتها.

كما يأتي الاتصال في الوقت الذي يشهد فيه العراق اضطرابات سياسية على خلفية موجة احتجاجات واسعة ضد السلطات أودت بحياة أكثر من 500 شخص وأجبرت رئيس الوزراء عادل عبد المهدي على الاستقالة وسط استمرار خلافات سياسية بين القوى الحاكمة على تعين بديل له.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.