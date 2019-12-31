- 1/2
- 2/2
صحيفة الخليج الالكترونية
قضت محكمة سودانية، أمس الاثنين، بإعدام 29 عضوا بجهاز المخابرات العامة شنقا، لتورطهم في قتل معلم أثناء احتجازه خلال الاحتجاجات التي أدت إلى الإطاحة بعمر البشير.
ويُنظر لمحاكمة أعضاء أجهزة المخابرات باعتبارها اختبارا يحدد إلى أي مدى ستتحرك الحكومة الانتقالية في السودان لمحو إرث البشير.
واعتبر شقيق المعلم أن صدور الحكم هذا يمثل انتصارا للعدالة ونصر لكل السودانيين وللثورة.
كانت هذه تفاصيل خبر إعدام 29 من أفراد المخابرات في قضية مقتل مُعلم سوداني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.