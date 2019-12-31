وزير الإسكان يكشف عن 4 آليات رئيسية لدعم المواطن

صحيفة الخليج الالكترونية

قال وزير الإسكان ماجد الحقيل: إن هناك 4 سياسات رئيسية يتم التركيز عليها في جميع برامج الوازارة التي تعمل عليها، منها تمكين المواطن أيا كانت وظيفته أو عمره من الحصول على التمويل اللازم لتملك وحدته السكنية أو بناء المسكن الملائم في أقصر وقت ممكن.

جاء ذلك خلال مقابلة للوزير مع قناة «السعودية»، وذكر أيضا: «الوزارة تعمل على توفير عدد كبير ومتنوع من الوحدات السكنية بأسعار مناسبة، وجودة عالية».

وأكد أن من سياسات الوزارة أيضا تمكين التشريعات من تنظيم العلاقة بين جميع أطراف عملية السكن، سواء الساكن أو المواطن، والحكومة، ومقاولي التشييد.

وأبان أن السياسة الرابعة للوزارة تتمثل في تسهيل وتبسيط إجراءات التملك، والعمل على تطويرها من خلال إدخال التكنولوجيا والتقنيات الذكية لاختيار المسكن والبرامج المناسبة لكل أسرة عبر الإنترنت.