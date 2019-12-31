يوناميد: الاتحاد الإفريقي ملتزم بتحقيق سلام دائم في السودان

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قال الممثل الخاص المشترك لبعثة الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في دارفور "يوناميد"، جيريمايا مامابولو، أن الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة ملتزمان بتحقيق سلام دائم في السودان،مضيفا في بيان اليوم، "إن (اليوناميد) داعمة بشكل كلي لعملية السلام بين حكومة السودان الانتقالية والحركات المسلحة والتي تجري الآن في جوبا، داعيا كل السودانيين لاغتنام هذه الفرصة للمشاركة فيها، ولتمهيد الطريق لوضع حد للصراع وزيادة إمكانية بناء السلام والمصالحة والتنمية".

وأوضح مامابولو: "لقد كان عام 2019 عاما للتغيير بالنسبة لأهل دارفور وموظفي اليوناميد، وبينما تمر البعثةُ بعملية التقليص، ما يتطلب إعادة هيكلة عملياتها على الأرض، فنعمل بجانب الهياكل الانتقالية بحكومة السودان والشركاء بفريق الأمم المتحدة القطري على مواصلة تحقيق متطلبات الحماية وتوفير المساعدات الإنسانية للنازحين في دارفور"، مؤكدا أن اليوناميد ستستمر بشكل دؤوب في تنفيذ تفويضها، وستظل ملتزمة بقضية السلام والاستقرار والتنمية والأمن في دارفور، حتى تنهي مهمتها في الإقليم.

"يوناميد" تُدين نهب مقرها السابق في جنوب دارفور

وفي سياق آخر، أدانت "اليوناميد"، اليوم، بأقوى العبارات، أعمال النهب والتخريب التي تعرض لها مقرها السابق في ولاية جنوب دارفور جنوب غربي السودان، خلال اليومين الماضيين، وقالت البعثة، في بيان اليوم، "إن تلك الأعمال تُمثل تجاهلاً سافرا للهدف من وراء استخدام تلك الأصول؛ لاسيما أن جملة أصول الأمم المتحدة التي تم تسليمها بالمعسكر الرئيس في نيالا تقدر بحوالي 100 مليون دولار، حيث سلمت إلى حكومة السودان بناء على مذكرة تفاهم واتفاقية تسليم وقعت عليها كل من "يوناميد" وحكومة السودان في 19 نوفمبرالماضي، والتي بموجبها وافقت الحكومة على ضمان أن تُستخدم تلك المقار والأصول للأغراض المدنية فقط".

وأضافت البعثة، أنها مازالت تستشعر بالغ القلق حيال استمرار تدهور الأوضاع بالمعسكر، حيث لايزال اللصوص ناشطون بمقر القيادة السابق في نيالا، وحثت حكومة السودان على اتخاذ الإجراءات المناسبة والفورية لمنع وقوع المزيد من عمليات النهب والتخريب بالمعسكر وتقديم الدعم الكامل لأفراد وأصول "يوناميد" المتبقية بالمعسكر الرئيسي، إضافة إلى إجراء التحقيقات اللازمة في الحادث ومحاسبة الضالعين فيه.