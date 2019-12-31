الأردن.. الحبس 12 عاما لمتهم خطط لاغتيال مدير المخابرات العامة

قضت محكمة أمن الدولة في الأردن بالحبس 12 عاما على متهم خطط لتنفيذ عملية تستهدف مدير المخابرات العامة في المملكة.
وأفادت صحيفة "الغد" الأردنية بأن المتهم عاين منزل مدير المخابرات العامة في منطقة دابوق بالعاصمة الأردنية لأكثر من مرة، تمهيدا لتنفيذ عملية ضده، كما أنه عاين منزل أحد ضباط المخابرات في مدينة السلط.
وأدانت المحكمة المتهم بتهمة "المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية" وحكمت عليه "بالأشغال الشاقة مدة 12 عاما".
وكان المتهم يخطط لتنفيذ عمليته بتكليف من تنظيم "داعش".
وتعرف المتهم على عدد من عناصر التنظيم عبر برنامج "تلغرام"، حيث تلقى عرضا للالتحاق بـ "داعش"، لكن نتيجة لصعوبة السفر الى العراق لم يتمكن المتهم من ذلك.
وبعد ذلك، تلقى المتهم عرضا لتنفيذ عملية على الأراضي الأردنية، وأبدى استعداده لتنفيذها. وزوده التنظيم بفيديوهات توضح وتبين طريقة تحضير المتفجرات، تمهيدا لتنفيذ العملية.
المصدر: صحيفة "الغد"
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