شكرا لقرائتكم خبر عن قرقاش فى وداع 2019: الإمارات شهدت نجاحا باهراً وعلينا الفخر بما حققته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتى للشؤون الخارجية، أن الإمارات شهدت نجاحا باهراً فى العديد من المجالات خلال العام المنقضى، وعلينا أن نفخر بما حققته فى ظل وجود قيادة واعية وطموحة تقود مسيرة خيّرة ترسم لنا الطريق وتعمل على تعزيز موقعنا الريادى فى جميع المجالات والسعى إلى تعزيز الاستقرار والازدهار عبر نموذجها الوطنى الناجح ورؤيتها الطموحة والتنافسية.

وقال قرقاش: "ونحن نودّع عاماً ونستقبل آخر جديداً يحق لنا أن نفخر بما حققته الإمارات، سنة مميزة مرت سريعاً شهدت تعميق قيم النجاح وانطلاقنا إلى الفضاء، وتعزيز موقعنا الريادى فى مجالات عديد: إنسانية وقِيَميّة واقتصادية"

وتابع قرقاش: "وفى ظل التحديات الإقليمية المحيطة لعبت الإمارات بالتنسيق والتعاون مع الأشقاء دوراً مبدئياً ببوصلة عربية، دأبُها على الدوام السعى إلى تعزيز الاستقرار والازدهار عبر نموذجها الوطنى الناجح ورؤيتها الطموحة والتنافسية"، مضيفا: "نتطلع إلى 2020 بكل ثقة".

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وأوضح قرقاش: "تقودنا قيادة واعية وطموحة تقود مسيرة خيّرة ترسم لنا الطريق، وفى عام الاستعداد للخمسين نعمل جميعاً على ترسيخ موقع الإمارات العربى والعالمى عبر تعزيز وتوطيد أسسه الحالية، وتطوير إمكانياته المستقبلية".



أنور قرقاش

كان الدكتور أنور قرقاش، قال مؤخرا، إن تعامل المملكة السعودية مع محاكمة المتورطين بجريمة مقتل جمال خاشقجى يؤكد استقلالية القضاء السعودى ونزاهته وكفاءته، حيث تميزت إجراءات سير القضية بسرعة التقاضى وتحقيق العدالة من خلال عملية قضائية عادلة وشفافة.

وأضاف قرقاش، إن وقوف الإمارات التام مع المملكة العربية السعودية فى جهودها الرامية لاستقرار وأمن المنطقة، وقيادتها لمحور الاعتدال العربى الذى يعد الضامن الرئيسى لأمن الإقليم، كما شدد على رفض أى محاولات لاستغلال قضية جمال خاشقجى أو التدخل فى شئون المملكة الداخلية.