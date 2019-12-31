عدن - ياسمين عبد الله التهامي - شراكة بين فودافون ونوكيا لتقديم خدمات الـ5G بأستراليا

الثلاثاء 31 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

أعلنت شركة "فودافون هتشيسون أستراليا" إقامة شراكة مع شركة نوكيا لبدء طرح شبكتها الخاصة بالجيل الخامس في النصف الأول من عام 2020.



وتمتد الشراكة بين الجانبين لمدة 5 سنوات على الأقل؛ حيت تتيح لشركة فودافون التقدم بطلبات لشركة نوكيا لتوفير الموقع الخاص بهذه الخدمة، كما يسمح لشركة فودافون تسريع أو إبطاء وتيرة طرح الشبكة الخاصة بالجيل الخامس وفقا للمتطلبات.

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وقالت شركة فودافون هتشيسون أستراليا، وهي عبارة عن مشروع مشترك مناصفة بين مجموعة فودافون "بى إل سي" و"تليكوميونيكيشن هتشيسون" (أستراليا) المحدودة، إن الشراكة مع نوكيا تتيح لشركة فودافون أيضا الإسراع بتسليم تقنيات الجيل الخامس، وبدء تشغيل مجموعتها الأولى من مواقع الجيل الخامس داخل منطقة باراماتا الأسترالية وحولها خلال الأشهر المقبلة.

وخلال نوفمبر/تشرين الثاني أعلنت "فودافون أيديا" الهندية التابعة لمجموعة فودافون البريطانية العملاقة زيادة أسعار خدماتها في السوق الهندي بدءا من ديسمبر/كانون الأول، بعدما أعلنت منافساتها في الهند "بهاراتي أيرتل" نيتها رفع الأسعار هي أيضا.

وهي أول زيادة في أسعار اتصالات المحمول في الهند منذ دخول شركة "بهاراتي أيرتل" المملوكة للملياردير موكيش أمباني إلى السوق وإشعال حرب أسعار فيها منذ 3 سنوات.

وبررت شركة "فودافون أيديا" القرار بأن أسعار الاتصالات المحمولة في الهند "أرخص بكثير من الأسعار في باقي دول العالم رغم استمرار النمو السريع على هذه الخدمة" في السوق الهندي.