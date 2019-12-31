موقع سويدي يكشف خطط أردوغان الإرهابية في ليبيا.. ماذا قال؟ (انفوجراف)

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 متابعات_الخليج 365 موقع سويدي يكشف خطط أردوغان الإرهابية في ليبيا.. ماذا قال؟

موقع "نورديك مونيتور" السويدي: Advertisements تركيا تعتزم تكوين جيش مرتزقة للقتال في ليبيا المستشار العسكري لأردوغان قال إن أنقرة يجب أن تؤسس شركة عسكرية خاصة تانريفردي اعترف أيضا أنه يمكن لأنقرة إرسال مقاتلين متعاقدين إلى ليبيا يعتقد كثيرون أنها قوة شبه عسكرية فعلية موالية لأردوغان

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