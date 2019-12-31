خليط سحري..تعرفي على فوائده

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

هل تساءلت يوماً ماذا يمكن لقليلٍ من الملح الممزوج بالماء الفاتر أن يُضيف على رشاقتكِ وجمالكِ؟ على الأغلب سنكون نحن مِن أوائل مَن ينصحكِ بتناول هذا المزيج المدهش كلّ صباح. لا تستغربي، فنحن لا نتكلّم عن الملح الاعتياديّ الذي تُضيفينه على وجباتكِ والذي يؤدّي إلى احتباس الماء، إنّما نأتيكِ بفوائد الملح البلّوريّ الخشن (Unrefined salt).



هذا ليس علاجا سحرياً أو بدعة جديدة، وإنّما هو خليط غنيّ بالمعادن، التركيبات المضادة للإلتهابات والمياه، يزيدكِ حيويّةً ونضارة ويساعدكِ على مكافحة الشيخوخة والأمراض.

إليكِ 5 فوائد تدفعكِ لتناول هذا الشراب يوميّاً:

يُساعد هذا المزيج في تنظيم عمليّة الهضم: تبدأ المياه المالحة بتنشيط الغدد اللعابية في الفم وإفراز الأميلاز، وهي خطوة مهمّة للغاية في عمليّة الهضم. ثمّ يقوم هذا الشراب بتحفيز أنزيم هضم البروتين في المعدة، ممّا يساعد على تكسير الطعام وتسريع عمليّة الهضم. كما أنّ تناول هذه المياه بشكل مُنتظم كفيل بزيادة امتصاص العناصر الغذائية. عمليّة هضم صحيّة ومنتظمة تبعد الانتفاخ عن المعدة وتساعدكِ في المحافظة على رشاقتكِ.

يحارب الشيخوخة: يحتوي الملح الطبيعي على المعادن التي يمكن أن تبرز بشرتكِ بأفضل حالاتها وتزيدكِ نضارةً: الكروم يحارب حب الشباب ويقلل الالتهابات الجلدية. الكبريت يبقي البشرة نظيفة وناعمة، الزنك يعزز الشفاء السريع من الجروح، واليود يساعد على زيادة معدل أيض البشرة ممّا يصلح أضرار الأشعة فوق البنفسجية ويبقى إنتاج الكولاجين ثابت.

يساعد الجسم على التخلّص من السموم: هذا الملح لديه خصائص مضادة للبكتيريا ممّا يُساعد الجسم على التخلّص من الجراثيم التي تهدّد صحته.

Advertisements

يحسّن نوعيّة النوم: المعادن الموجودة في الملح تساعد على تهدئة النظام العصبي، فمن المعروف أنّ هذا الملح يحدّ من الكورتيزول والأدرينالين، اثنين من هرمونات التوتر الخطيرة. النتيجة: سوف تتمكنين من الحصول على نوم أفضل، ونذكّركِ أن 7 ساعات من النوم سلاح مهمّ في روتينكِ الجماليّ.

يُحافظ على صحة وقوّة العظام: لأنّ هذا النوع من الملح غنيّ بالمعادن الطبيعية، يعمل كحليف قويّ للكالسيوم و يحافظ على صلابة وصحة الأسنان والعظام. لا تنسي أن سلامة وجمال أسنانكِ هما سرّ جاذبيّة إبتسامتكِ.

لتحضير هذا المزيج، إتّبعي الخطوات التالية:

املئي ثلث إناء زجاجيّ بالملح الطبيعي.

أضيفي الماء إليه، واتركي 4 سنتيمترات فارغة في الجزء العلوي.

قومي بتغطية الإناء بغلاف بلاستيكي.

اخلطي المزيج واتركيه يرتاح 24 ساعة.

بعد مرور 24 ساعة، إذا تحللّت جميع البلّورات الملحيّة، أضيفي المزيد من الملح قليلاً.

عندما يتوقّف الملح عن الذوبان فهذا دليل أنّ الشراب جاهز ويمكنكِ أن تتناوليه فوراً.