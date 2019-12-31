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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مشراب سحريّ سيساعدكِ على الحدّ من ظهور التجاعيد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 ديسمبر 2019
متابعات_السعودية نيوز
الكولاجين كلمة مُتداولة بشكلٍ شائع، ومادّة تبحث عنها كل امرأة تخطّت الـ25 من العمر في محاولةٍ منها لإبعاد الشيخوخة.
من منّا لم تهدر أموال طائلة لشراء مستحضرات جمالية غنيّة بالكولاجين، منها تعدُ بمحاربة التجاعيد وأخرى تعمل على إزالة السيلوليت.
لا شكّ ان هذه المستحضرات أساسيّة، لكن إليكِ سلاح آخر سيساعدكِ في معركتكِ: شراب الكولاجين والليمون. أضيفي هذا المزيج إلى روتينكِ الجماليّ وتناوليه يوميّاً لنتيجةٍ مذهلة.
هذه الوصفة الأشبه بالسحر ستساعدكِ على الحدّ من ظهور التجاعيد والقضاء على السيلوليت في نفس الوقت. إضافةً إلى ذلك، هي كفيلة بأن تُعيد القوّة إلى أظافركِ وشعركِ، وتزيد بشرتكِ إشراقاً.
لا تتفاجئي إذا شعرتِ بتحسّن في عملية الهضم أيضاً، فهذا الأمر من تأثيراتها الايجابيّة ايضاً. إليكِ كيفيّة تحضير هذا الشراب:
اعصري 2 أو 3 حبّات من الليمون، وأضيفي إلى إليها 7 أكواب من المياه
أضيفي 6 ملاعق من شراب القيقب.
ذوّبي 5 ملاعق من بودرة الكولاجين في كوب مياه ساخنة، وامزجيها مع باقي المحتويات.
أضيفي شرحات الليمون إلى المشروب وضعيه في الثلّاجة ليبرد.
تناولي هذا المشروب مرّة أو مرتين يوميّا.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.