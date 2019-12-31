شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر معلومة جديدة عن الموز لا تعرفها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 متابعات_الخليج 365 يعتبر الموز طعاماً مثالياً سواء لجهة ما يحتويه من مكونات غذائية وغناه بالفيتامينات والمعادن أو لسهولة هضمه وأهميته للمعدة في مكافحة مشكلات الجهاز الهضمي.

Advertisements ويقدم الموز الكثير من الفوائد كونه غنياً بالنشويات بنسبة تتعدى تلك الموجودة في أي من أنواع الفاكهة الأخرى مما يجعله اختياراً مثالياً كوجبة صغيرة للرياضيين. ويعتبر أيضاً مصدراً مهماً للبوتاسيوم كمعدن حيوي للحفاظ على توازن نسبة السوائل في الجسم وعلى انتظام دقات القلب وضغط الدم. أما بالنسبة إلى نسبة الدهون فيه فلا تتعدى 0،6 غرام منها. لذلك، تعتبر الأقاويل كلّها المنتشرة عنها أفكاراً خاطئة لا أساس لها من الصحة.

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