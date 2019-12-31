علاج فعال لمشكلة البدانة.. مركب في الصلصة الحارة يقلل من الدهون!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

أظهرت الأبحاث الطبية أن المركب الطبيعى المتواجد فى الفلفل الحار، والذى يصنع منه الصلصة الحارة، يسهم بصورة ملموسة فى خفض الدهون المتراكمة فى منطقة البطن والمساهمة فى الإصابة بالعديد من الأمراض، وهو ما قد يفتح الطريق أمام تطوير علاج فعال لمشكلة البدانة.

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وأوضح الباحثون أن المادة التى تعطى الفلفل المذاق الحار، وجد أنها تلعب دورا مهما فى خفض معدلات البدانة بين الأشخاص الذين ينتظمون فى تناوله ليصبح الخيار الأفضل والأكثر أمنا من جراحات البدانة.

ويعمل المركب الحار فى الفلفل الحار “الصلصة المصنوعة منه” على تدمير الألياف العصبية بالمعدة التى تعطى إشارات إلى المخ أن الشخص مازال جائعا وبحاجة إلى المزيد من الطعام.