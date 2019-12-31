عدن - ياسمين عبد الله التهامي - دراسة حديثة: أيفون أكثر عرضة للاختراق من أندرويد بمقدار 167 مرة

الثلاثاء 31 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

كشفت دراسة حديثة أن أجهزة الأيفون أكثر عرضة للقرصنة والاختراق بمقدار 167 مرة مقارنة بالهواتف الذكية الأخرى التى تعمل بنظام أندرويد، حيث قامت شركة Case24 البريطانية للأبحاث، بتحليل بيانات البحث الشهري على جوجل في المملكة المتحدة لمعرفة عدد الأشخاص الذين قاموا بالبحث عن معلومات تساعدهم في اختراق الهواتف الذكية وحتى التطبيقات، حيث وجدت الشركة أن أكثر من 10 آلاف مستخدما قاموا بالبحث عن كيفية اختراق أجهزة أيفون مقارنة بـ 700 عملية بحث لاختراق هواتف أندرويد.



وبحسب موقع fossbytes الأمريكى فتشير النتائج إلى أن عمليات البحث عن اختراق هواتف أندرويد المختلفة كانت قليلة جدا، مع ملاحظة أن تلك النتائج الخاصة بالدراسة والتي قد تكون مستندة لطرق منهجية ليست مقنعة بالمرة ولا يمكن احتساب تلك النتائج التي تم الحصول عليها وفقا لعمليات بحث عادية، لكن في نفس الوقت فقد أصبحت أجهزة الآيفون هدفا للعديد من القراصنة.

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يذكر أن شركة روسية ادعت مؤخرا أنها تمكنت من تطوير أداة قادرة على الوصول إلى بيانات أي هاتف أيفون محمي، وأضافت شركة Elcomsoft الروسية، التي تبيع الأدوات لوكالات إنفاذ القانون، أنها قادرة الآن على استخراج بعض البيانات من أجهزة أيفون وأيباد المقفلة التي تعمل بواسطة أي إصدار من iOS من 12.0 إلى 13.3، أو هواتف سبق فتحها والتى تعرف بـ BFU.

وبحسب موقع appleinsider الأمريكى فتعمل أجهزة BFU على الهواتف التى تم إيقاف تشغيلها أو إعادة تشغيلها ولم يتم إلغاء قفلها بعد ذلك عن طريق إدخال رمز مرور قفل الشاشة الصحيح، بحيث من المفترض أن يظل محتوى أيفون مشفر عليها بشكل أمن، إلى أن يقوم المستخدم بإدخال رمز المرور الخاص بقفل الشاشة.

وكشف التقرير أن الشركة تبيع أداتها التى تعرف بـ Elcomsoft iOS Forensic Toolk بسعر 1495 دولارا أمريكيا.