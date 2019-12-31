شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تشجب وتدين الهجمات الإرهابية داخل العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدر مسؤول بأن المملكة العربية السعودية تابعت بقلق بالغ ازدياد الهجمات الإرهابية داخل العراق الشقيق التى تهدف إلى تقويض أمنه واستقراره، وكان آخرها الهجمات التى شنتها ميليشيات إرهابية مدعومة من النظام الإيرانى ضد القوات الأمريكية المتواجدة فى العراق ضمن التحالف الدولى لمواجهة تنظيم داعش الإرهابى بناء على دعوة من الحكومة العراقية وخلفت خسائر بشرية وإصابات فى صفوف قوى الأمن العراقى، والتى كان آخرها الهجوم الذى استهدف قاعدة عراقية بالقرب من كركوك بأكثر من (30) صاروخ كاتيوشا بتاريخ 27 ديسمبر 2019م، ونتج عنه مقتل مواطن أمريكى وإصابة اثنين من القوات العراقية وأربعة من القوات الأمريكية، مما أدى إلى اتخاذ إجراءات دفاعية ضد التنظيمات الإرهابية التى شنت ذلك الهجوم.

وبحسب بيان منشور على صحيفة عكاظ السعودية، وإذ تشجب المملكة العربية السعودية وتدين هذه الهجمات الإرهابية، لتؤكد أن هذه الهجمات التى شنتها ميليشيات إرهابية تنتهك سيادة العراق وتمس أمنه واستقراره وتؤثر بصورة مباشرة على جهود مكافحة الإرهاب، مما يستلزم دعم جهود التعاون بين الحكومة العراقية وقوات التحالف الدولى بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية من خلال التحقيق فى حادثة 27 ديسمبر، واتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع تكرار الأعمال العدائية المدعومة من النظام الإيراني.

ودعت المملكة إلى تضافر كافة الجهود المخلصة للمحافظة على أمن العراق واستقراره. سائلين الله العلى القدير أن يحمى العراق الشقيق من الفتن وأن يسوده الأمن والاستقرار. إنه ولى ذلك والقادر عليه.