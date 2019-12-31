عدن - ياسمين عبد الله التهامي - حسناء نهائي أبطال أوروبا تتسلق الهرم.. وتثير الجدل

الثلاثاء 31 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

نشرت عارضة الأزياء الأمريكية، كينزي ولانسكي، التي اقتحمت نهائي دوري أبطال أوروبا 2019 بين ليفربول وتوتنهام، فيديو يوثق تسلقها لأحد أهرامات الجيزة خلال زيارتها الأخيرة لمصر.



وأظهر مقطع الفيديو نشرته ولانسكي على حسابها في إنستجرام تواجدها رفقة العديد من أصدقائها، الذين ساعدوها على الدخول وتسلق الهرم، حيث ظهر صديقها معها في المقطع واتضح أنه أشغل الحراس لتنفذ رغبتها.

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وأثارت العارضة الجدل بعدما ورد لأجهزة الأمن بلاغ بإقدامها على ما فعلته، كما أنها وثقت تسلقها للهرم في مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، مشيرة إلى أنها أرادت توثيق آخر مغامراتها في 2019 من مصر.

وأثناء تسلق ولانسكي للهرم، قال صديقها إن الشرطة في طريقها لتوقيف صديقته بعد أن تمكنت من الوصول إلى قمة الهرم.

وكشفت عارضة الأزياء الأمريكية أن الأمن المصري أوقفها بالفعل وتم التحقيق معها لمدة ساعات قبل أن يتم الإفراج عنها، وتقرر ترحيلها من البلاد إذ رافقتها قوة أمنية واتجهت بها مباشرة إلى المطار لمغادرة البلاد.

وقالت مصادر أمنية أن العارضة الأمريكية نشرت الفيديو عبر حسابها الشخصي عقب سفرها خارج البلاد.