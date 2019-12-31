أخطر تطبيقات أندرويد لعام 2019.. جوجل تزيل 28 تطبيقا قبل نهاية العام

الثلاثاء 31 ديسمبر 2019

قامت شركة جوجل خلال هذا العام 2019 بإزالة أكثر من 1000 تطبيق من متجر "بلاي ستور" التابع لها والخاص بنظام التشغيل أندرويد، حيث تنوعت هذه التطبيقات التى تمت إزالتها بين برامج ضارة، وأخرى للتجسس على المستخدمين، وجمع بياناتهم دون علمهم، ومع ذلك فقد قامت الشركة مؤخرا وقبل يوم واحد من نهاية العام بإزالة 28 تطبيق، والتى تري جوجل أنها من أخطر التطبيقات، حيث تعمل على سرقة صور المستخدمين سرا، ورغم أن الشركة قامت بإزالتها من متجرها للتطبيقات، لكن هذه التطبيقات قد تكون لا تزال موجودة على هواتف المستخدمين، لذلك احرص علي حذفها كما يلى:

