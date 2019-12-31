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أخطر تطبيقات أندرويد لعام 2019.. جوجل تزيل 28 تطبيقا قبل نهاية العام

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أخطر تطبيقات أندرويد لعام 2019.. جوجل تزيل 28 تطبيقا قبل نهاية العام

الثلاثاء 31 ديسمبر 2019

أخطر تطبيقات أندرويد لعام 2019.. جوجل تزيل 28 تطبيقا قبل نهاية العام

متابعات_الخليج 365

قامت شركة جوجل خلال هذا العام 2019 بإزالة أكثر من 1000 تطبيق من متجر "بلاي ستور" التابع لها والخاص بنظام التشغيل أندرويد، حيث تنوعت هذه التطبيقات التى تمت إزالتها بين برامج ضارة، وأخرى للتجسس على المستخدمين، وجمع بياناتهم دون علمهم، ومع ذلك فقد قامت الشركة مؤخرا وقبل يوم واحد من نهاية العام بإزالة 28 تطبيق، والتى تري جوجل أنها من أخطر التطبيقات، حيث تعمل على سرقة صور المستخدمين سرا، ورغم أن الشركة  قامت بإزالتها من متجرها للتطبيقات، لكن هذه التطبيقات قد تكون لا تزال موجودة على هواتف المستخدمين، لذلك احرص علي حذفها كما يلى:

 

Selfie Camera Pro app

 

Pro Camera Beauty app

 

Prizma Photo Effect app

 

Photo Editor app

 

Photo Art Effect app

 

Horizon Beauty Camera app

 

Cartoon Photo Filter app

 

Cartoon Effect app

 

Cartoon Art Photos app

 

Cartoon Art Photo app

 

Cartoon Art Photo Filter app

 

Awesome Cartoon Art app

 

ArtFlipPhotoEditing app

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Art Filter app

 

Art Filter Photo app

 

Art Filter Photo Effcts app

 

Art Filter Photo Editor app

 

Art Effects for Photo app

 

Art Editor app

 

Wallpapers HD app

 

Super Camera app

 

Pixture app

 

Magic Art Filter Photo Editor app

 

Fill Art Photo Editor app

 

Emoji Camera app

 

Beauty Camera app

 

Artistic effect Filter app

 

Art Effect app

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كانت هذه تفاصيل خبر أخطر تطبيقات أندرويد لعام 2019.. جوجل تزيل 28 تطبيقا قبل نهاية العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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