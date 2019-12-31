عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الصين تستعد لإطلاق نظام منافس للـGPS.. بعد سنوات من تطويره

الثلاثاء 31 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

بعد سنوات من تطويره، قد يصبح المنافس الصينى لنظام تحديد المواقع GPS جاهزا، إذ كشف رئيس المشروع Ren Chengqi أن نظام القمر الصناعى Beidou Navigation قد اكتمل بحلول شهر ديسمبر، وأن آخر قمرين يجب أن يصلا إلى المدار قبل عام 2020.



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ووفقا لموقع "تك كرانش" الأمريكى فسيكون إطلاق آخر قمرين ضمن المرحلة الثالثة من نظام Baidou، الذى تم طرحه لأول مرة فى عام 2000، كما ستكون بمثابة ترقية كبيرة لنظام الأقمار الصناعية فى شكله الحالى، الذى لن يتم تحديثه حتى عام 2035.

لن يكون على معظم المستخدمين الصينيين القيام بأى مجهود للاستفادة من الشبكة الجديدة، فنحو 70 فى المائة من الهواتف الذكية الصينية تدعم بالفعل "بيدو"، وهناك بالفعل 120 شريكًا اصطفوا لاستخدام بيدو لتقنية رسم الخرائط.

كما هو الحال مع نظام جلوناس الروسى فإن دافع الصين نحو الملاحة المطورة ذاتيا يعود إلى رغبته فى الاستقلال، إذ تدير الولايات المتحدة نظام تحديد المواقع العالمى (GPS)، مما يتيح لها خيار تعطيل الوصول باسم مصالحها السياسية والعسكرية، إلا أن النظام الصينى الجديد يضمن استمرار الخدمة الموقع دون عوائق، وتمنح الصين موقعًا جيدا وسط الكثير من التكنولوجيا الناشئة مثل شبكات الجيل الخامس 5G والسيارات ذاتية القيادة.