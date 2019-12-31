شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب.. ضبط كمية ضخمة من المخدرات قبل ساعات من احتفالات رأس السنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الشرطة المغربية، الاثنين، ضبط 16 طنا و200 كيلوجرام من مخدر الشيرا بالميناء البحرى لطنجة المتوسط كانت مخبأة فى مقطورة متجهة إلى أوروبا.

وذكرت المديرية العامة للأمن الوطنى فى بيان أن هذه الشحنات الكبيرة من المخدرات كانت مخبأة داخل صناديق خشبية على متن مقطورة موصولة بشاحنة للنقل الدولى مسجلة بالمغرب.

وبحسب ما جاء فى سكاى نيوز، تم الإبقاء على مواطن مغربى (35 سنة) "تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذى يجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة".

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وأضاف المصدر "تتواصل الأبحاث والتحريات لتوقيف كل الأشخاص الضالعين فى الشبكة الإجرامية المتورطة فى هذه القضية، ورصد امتداداتها المحتملة داخل المغرب وفى أوروبا".

وتظل الحشيشة أكثر أنواع المخدرات، التى يتم ضبطها فى المغرب حيث أعلن حجز أطنان عدة منها فى عمليات متفرقة سابقة، وتكون فى الغالب موجهة للتهريب نحو أوروبا.

وضبطت الشرطة المغربية فى 2019 حوالى 179 طنا من القنب فى مقابل 50 طنا العام الماضى على ما جاء فى حصيلة رسمية عرضت الاثنين الماضى.