شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الوزير التونسى الأسبق صلاح الدين معاوى عن عمر 76 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى الوزير التونسى الأسبق صلاح الدين معاوى، إثر تعرضه إلى نوبة قلبية عن عمر يناهز 76 عاما. وعمل صلاح الدين معاوى فى مجال الإعلام، وتم اختياره لعضوية اللجنة الدولية للإعلام "عالم واحد" التى تعمل تحت مظلة الأمم المتحدة، وانتخب نائبا لرئيس الاتحاد الدولى للصحفيين. وفى 1989 عين مديرا عاما لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التونسية، وفى 1990، عين رئيسا لاتحاد التلفزيونات والإذاعات الوطنية الأفريقية ثم عضو اللجنة التنفيذية لاتحاد الإذاعات والتلفزيونات العربية بين 1989 و1990. Advertisements وأصبح صلاح الدين معاوى فى 1991 مستشارا لدى الرئيس التونسى الراحل زين العابدين بن علي، ثم رئيس مدير عام الوكالة التونسية للاتصال الخارجي. وفى 1995 تم تعيينه وزيرا للسياحة والصناعات التقليدية فى حكومة حامد القروي، وواصل مهمته فى حكومة محمد الغنوشى الأولى حتى 2001، قبل أن يتم تعيينه وزيرا معتمدا لدى الوزير الأول التونسى مكلف بحقوق الإنسان والاتصال والعلاقة مع مجلس النواب وذلك فى 2001، ثم عين بعدها سفيرا لتونس فى السعودية بين 2002 و2006.

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