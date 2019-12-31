100 ٪ نمو أصول قطاع الخدمات المالية وودائعه في 10 أعوام

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عبير أبو شمالة

حقق قطاع الخدمات المالية في الدولة نمواً لافتاً على مدى العقد الماضي، رغم صعوبة المرحلة في أعقاب الأزمة المالية العالمية التي كانت لها انعكاساتها السلبية في المنطقة وفي الإمارات في بداية العقد، حيث واصل القطاع تحقيق الربحية وحافظ على مستويات سيولة صحية وملاءة مالية مرتفعة تفوق المعايير والمتطلبات العالمية.

حيث أظهرت أحدث بيانات من مصرف الإمارات المركزي أن نسبة كفاية رأس المال لبنوك الدولة وصلت في نهاية الربع الثالث من 2019 إلى 17.7%، وشريحة رأس المال الأولى 16.5%، وبلغت حصة الأسهم العادية من شريحة رأس المال الأولى 14.7%، وهي نسب أعلى بكثير من المتطلبات التنظيمية التي ينص عليها «المركزي».

وبلغ إجمالي الأصول السائلة في البنوك حوالي 430.6 مليار درهم في نهاية الربع الثالث من 2019.

وبحسب البيانات الرسمية للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء ارتفع إجمالي الناتج المحلي للقطاع المالي من 73.24 مليار درهم (6.9% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة) عام 2010 إلى 140 مليار درهم (9.2% من الناتج المحلي للدولة) في العام 2018. ما يمثل نمواً متواصلاً بخطوات ثابتة مستقرة على مدى السنوات العشر الماضية تدعمها رؤية الدولة الداعمة للنمو.

وعلى مدى العقد الماضي سجلت أصول القطاع المصرفي نمواً بما يزيد على 100% لترتفع من 1.52 تريليون درهم في نهاية 2009 إلى حوالي 3.04 تريليون درهم في نهاية نوفمبر 2019. وكذلك قفزت قيمة الودائع في القطاع المصرفي بالإمارات بحوالي 100% في السنوات العشر الماضية مرتفعة من 982.6 مليار درهم تقريباً في نهاية 2009 إلى حوالي 1.82 تريليون درهم في نهاية نوفمبر 2019.

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ارتفاع البنوك

وسجل عدد من البنوك العاملة في الدولة ارتفاعاً لافتاً في العقد الماضي بإضافة 9 بنوك، وأظهرت بيانات مصرف الإمارات المركزي أن عدد البنوك العاملة في الإمارات ارتفع من 51 بنكاً في نهاية 2009 إلى 59 بنكاً في نهاية نوفمبر 2019.

وارتفع عدد البنوك الأجنبية في الدولة من 28 بنكاً إلى 38 خلال الفترة نفسها، في حين تراجع عدد البنوك المحلية بعد الاندماجات التي شهدها القطاع خلال الفترة، والتي أسهمت في تعزيز تنافسية القطاع، من 23 إلى 21 بنكاً.

تقنيات

واستطاع القطاع المصرفي أن يحقق علاوة على ذلك ريادة إقليمية في التحول الرقمي وتبني تقنيات البلوك تشين والذكاء الاصطناعي مع العديد من المبادرات التي قامت بها بنوك الدولة على هذا المستوى، ما رفع نسبة استخدام الخدمات والتطبيقات المصرفية الرقمية إلى ما يزيد على 95% للأفراد، وحتى للشركات مع العديد من المبادرات للرقمنة بات بإمكانها إتمام نسبة كبيرة من أعمالها دون حاجة للتوجه إلى فرع البنك.

اندماج

وشهد القطاع في السنوات العشر الماضية عدداً من الاندماجات التي أسهمت في تعزيز تنافسية القطاع أبرزها اندماج أبوظبي الوطني وبنك الخليج الأول، الاندماج الذي نشأ عنه بنك أبوظبي الأول أكبر بنوك الدولة، واحد من أكبر البنوك الخليجية من حيث الأصول. كما شهدت الفترة اندماج بنك أبوظبي التجاري والاتحاد الوطني ومصرف الهلال تحت اسم أبوظبي التجاري لترتفع أصول البنك الجديد الإجمالية إلى 420 مليار درهم ليصبح بذلك ثالث أكبر بنك في الدولة من حيث قيمة الأصول وخامس أكبر مؤسسة مصرفية في دول مجلس التعاون الخليجي.