«أطفال الشارقة» تطلق «مهنتي»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلقت «أطفال الشارقة» التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، برنامج «مهنتي» ليخوض ب 9 من منتسبيها تجربة العمل الميداني، بالتعاون مع عدة مؤسسات في الإمارة، هي الإدارة العامة لدفاع المدني في الشارقة فرع الذيد، ومتحف حصن خورفكان، ومختلف الأقسام في أطفال الشارقة.

ويسعى البرنامج لبناء شراكة حقيقية مع القطاعات الحكومية، والمؤسسات الخاصة، وتطوير مهارات المنتسبين في التواصل، والتخطيط والتنظيم، إضافة إلى المهارات القيادية، واكتساب خبرات عملية لبناء خريج ذي كفاءة واقتدار مهني متميز، إلى جانب تعزيز قدرات الخريجين لتلبية متطلبات سوق العمل مستقبلاً.

تدرب الأطفال من منتسبي مراكز مدينة الشارقة، والمنطقتين الوسطى والشرقية، في إدارة الدفاع المدني (فرع منطقة الذيد)، ومتحف حصن خورفكان، ومؤسسة أطفال الشارقة، في مجالات مختلفة لإكسابهم بعض مهارات التدريب.

ويهدف البرنامج إلى إكساب الصغار مجموعة من المهارات التخصصية بتجارب جديدة في مجالات المعرفة، والثقافة العامة، والخبرات المهنية والعملية التي تمكنهم من تسهيل اختيارهم للوظائف مستقبلاً، عن طريق التجربة العملية والتدريب الميداني، حسب ميول ورغبات الأطفال.

وأكدت عائشة علي الكعبي مديرة أطفال الشارقة بالإنابة، أهمية برنامج مهنتي الذي تنظمه أطفال الشارقة لأول مرة، موضحة أنه برنامج تكاملي بين المؤسسات التي تعمل تحت مظلة مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين.

وقالت الكعبي: «نسعى إلى مساعدة الأطفال لتحديد مساراتهم المستقبلية في المجالات المختلفة، مع التركيز على شغفهم لتأهيل الجيل الجديد لحمل شعلة مستقبل الإمارة، بالتعرف إلى واجبات وحقوق سوق العمل».