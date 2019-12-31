الجيش الليبي يستهدف مرتزقة أردوغان في مصراتة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استهدف الجيش الليبي لأول مرة عناصر جديدة انضمت لميليشيات مصراتة من الجنود المرتزقة ممن تجندهم تركيا، في ضربة مباشرة، وفقاً لما أعلنه المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش، بينما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس بأن جهود تركيا ل«تجنيد المرتزقة» من أجل إرسالهم إلى ليبيا تتواصل بشكل مكثف. وأوضح أنه رصد «ارتفاع عدد المجندين الذين وصلوا إلى المعسكرات التركية لتلقي التدريب إلى ما لا يقل عن 1600 مرتزق من مقاتلي فصائل السلطان مراد وسليمان شاه وفرقة المعتصم الموالية لتركيا».

وأعلن الجيش الليبي مقتل 15 مسلحاً خلال استهداف تجمع للميليشيات المسلحة في منطقة الهضبة بالعاصمة طرابلس، وذلك فيما أكدت مصادر، اندلاع اشتباكات ليل الأحد، بين تشكيل مسلح ينسب نفسه إلى مدينة الزاوية، وآخر من المجلس العسكري بالزنتان. ووصف المصدر الاشتباكات بالساخنة وقال إنها اندلعت غرب العزيزية التي تسيطر عليها الميليشيات المسلحة، وبدأت في وقت تحدثت فيه مصادر عن تورط مجموعات من مدينة الزاوية في قتل أحد قادة غرفة عمليات الوفاق هو أسامة الجويلي، وفق ما نقل موقع إيوان ليبيا أمس الاثنين. وأضاف المصدر، أن مجموعات الزاوية التي اشتبكت مع مجموعات الجويلي يقودها عثمان اللهب دون معرفة مزيد من التفاصيل عما خلفه الاشتباك من ضحايا محتملين أو خسائر بشرية ومادية.

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وذكر المكتب الإعلامي لقوة عمليات أجدابيا أن الجيش الوطني الليبي استهدف عناصر مسلحة تابعة لمليشيات غنيوة الككلي الموالية لفايز السراج بمنطقة الهضبة القريبة من حي أبو سليم وسط العاصمة طرابلس، مضيفاً أن الجيش نفذ، الأحد، سلسلة ضربات جوية على أماكن المرتزقة ومخازن الذخيرة بقاعدة معيتيقة الجوية. وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان أشار إلى ارتفاع عدد المجندين، الذين وصلوا إلى المعسكرات التركية لتلقي التدريب إلى ما لا يقل عن 1600 مرتزق من مقاتلي فصائل السلطان مراد وسليمان شاه وفرقة المعتصم الموالية لتركيا، من خلال مواكبته عملية نقل المقاتلين التي تقوم بها تركيا من الأراضي السورية إلى داخل الأراضي الليبية.

على صعيد متصل، قال مسؤول عسكري في القيادة العامة للجيش الليبي إن ‏الميليشيات المسلحة، التي تقاتل ضمن ميليشيات حكومة الوفاق في طرابلس، أصبحت تتخذ من الأحياء السكنية والمدنية مواقع عسكرية لها، تجنباً للاستهداف من طرف الجيش الليبي. وأظهرت صور نشرها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي دخول دبابات وآليات عسكرية تابعة للميليشيات المسلحة وتمركزها بين العمارات السكنية بمنطقتي صلاح الدين والهضبة، كما أظهرت صور أخرى تكديس أسلحة فوق المباني. وأوضح المسؤول العسكري، ل«العربية.نت» و«الحدث.نت»، أن لجوء الميليشيات إلى الأحياء السكنية وتحويلها إلى مواقع عسكرية، جاء هرباً من نيران الجيش الليبي، الذي يسعى إلى التعامل بحذر مع المناطق التي تعجّ بالمدنيين ويتجنب استخدام أي نوع من أنواع الأسلحة تجاهها حرصاً على سكان ومرافق العاصمة طرابلس، كما يعني انهيار قواتهم في محاور القتال.

(وكالات)