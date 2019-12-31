واشنطن تتوعد «حزب الله العراقي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد ”الخليج 365”، وكالات:

ارتفعت إلى 25 قتيلاً حصيلة الضربات الجوية الأمريكية التي استهدفت، ليل الأحد، قواعد لكتائب «حزب الله العراقي»، التابعة لميليشيات «الحشد الشعبي» الموالي لإيران. ووصف البنتاجون، الهجمات بأنها «ناجحة»، بينما هددت بغداد بمراجعة العلاقات مع واشنطن في كل المجالات، وعلى مختلف المستويات.

وجاء في بيان رسمي، أمس، أصدره مسؤول مديرية الحركات في ميليشيا «الحشد الشعبي» جواد كاظم الربيعاوي أن حصيلة الهجوم على مقرات اللواءين (45) و(46) بلغت 25 قتيلا و51 جريحاً. وأشار البيان إلى أن عدد القتلى قابل للزيادة؛ نظراً لوجود جرحى في حالة حرجة وإصابات بليغة؛ جرّاء القصف الذي استهدف منشآت تابعة لكتائب «حزب الله» قرب مدينة القائم، وعلى امتداد الحدود العراقية السورية غربي العراق.

وقالت الخارجية الأمريكية، أمس، إن عقوبات جديدة ستصدر قريبا ضد إيران، مشددة على أن الولايات المتحدة سترد في أي مكان وليس في العراق فقط إذا هددت مصالح الولايات المتحدة.

وأعلن وزير الدفاع الأمريكي مارك اسبر، ليل الأحد، أن الضربات ضد قواعد «كتائب حزب الله» الموالي لإيران في العراق وسوريا كانت «ناجحة»، وقال: «هناك خطوات أخرى إذا لزم الأمر؛ من أجل أن نعمل للدفاع عن النفس، وردع الميليشيات أو إيران من ارتكاب أعمال معادية». وقال اسبر: «ناقشنا في وقت سابق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خيارات أخرى مطروحة، بعد وقوع 11 هجوماً صاروخياً خلال الشهرين الماضيين ضد المصالح الأمريكية في العراق».

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في الأثناء، قال المبعوث الأمريكي الخاص بإيران برايان هوك، إن بلاده ستستمر في الرد على أي هجمات تستهدف المصالح الأمريكية في المنطقة، مشيراً إلى أن الجيش الأمريكي موجود في العراق بناءً على طلب من الحكومة، وأن القوات الأمريكية في بعض القواعد موجودة لمساعدة العراقيين في مكافحة الإرهاب.

وأضاف هوك، أن واشنطن لن تتسامح مع الانفلات الإيراني في المنطقة وفي العراق، الذي لا تهتم بمصلحته، والذي تسعى للهيمنة عليه.

وكشف هوك، وفق قناة «الحرة» أمس، أن وزير الدفاع الأمريكي مارك أسبر، أبلغ الجانب العراقي قبل شن الضربات على مواقع ميليشيا حزب الله في العراق، مشيراً إلى أن هذه الضربات تعزز الأمن العراقي ضد هجمات بعض الميليشيات الإيرانية، التي قتلت أيضاً عدداً من الجنود العراقيين في الآونة الأخيرة.

بالمقابل، دعا النائب الأول لرئيس البرلمان العراقي حسن الكعبي، الحكومة إلى «اتخاذ التدابير اللازمة»؛ لمواجهة الهجمات الأمريكية. كما ندد العديد من النواب بالاتفاق العراقي-الأمريكي الذي يسمح بوجود قوات أمريكية في البلاد. وحذر الزعيم مقتدى الصدر من مخاطر زج العراق في الحرب بين إيران وأمريكا. وتابع في تغريدة على «تويتر» «نحن بحاجة إلى وقفة جادة من كبار القوم؛ لإبعاد العراق عن تلكم الحرب الضروس التي ستأكل الأخضر واليابس فتجعله ركاماً». كما دان المرجع الديني العراقي، علي السيستاني، الضربات التي نفذتها الولايات المتحدة على مواقع «الحشد الشعبي»، داعياً السلطات العراقية إلى عدم جعل العراق ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية والدولية.

إلى ذلك، بحث المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي خلال اجتماع طارئ، أمس، برئاسة عبد المهدي، تداعيات الهجوم الأمريكي، وقال، في بيان، إن الضربات الأمريكية تهدد بدفع السلطة في بغداد إلى مراجعة العلاقات مع واشنطن أمنياً وسياسياً وقانونياً، بما يحفظ سيادة البلد وأمنه، وحماية أرواح أبنائه، وتعزيز المصالح المشتركة.