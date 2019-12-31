شكرا لقرائتكم خبر عن مفاهيم متطورة وراء الكيان المعماري للهرم والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”
أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب، في «سلسلة ما» كتاباً جديداً بعنوان «ما الهرم؟»، للمهندس المعماري أحمد إبراهيم حلمي، ويقدم الكتاب مفهوماً تعريفياً مبسطاً للمبنى الهرمي، وهو لا يمثل دراسة أثرية ولا تاريخية في علم المصريات، لكنه مقدم لجمهور المهتمين بالفن والعمارة وسائر المثقفين، ويمكن للدارسين في علم المصريات الإفادة منه بالاطلاع على نتائجه المعمارية التي تزيح بعض الغموض عن مفهوم وحقيقة الهرم، ذلك المنشأ المعماري القديم.
الكتاب ليس دراسة تقليدية محافظة ترمي إلى الإثبات وترديد المفاهيم القائمة، بل تدعو إلى حتمية بسط الطريق لطرح الفكر المتجدد والمفاهيم المتطورة، وربما نتفق أو نختلف مع المجددين بصفة عامة، لكن الاتفاق في الفكر لا يعني تقدماً فيه، والاختلاف هو اللبنة المؤسسة لبنيان المعرفة الإنسانية التي بها نعلو عن سطحية الواقع وتقليدية المفاهيم.
يتحدث الكتاب عن تفرد الأهرامات، الاستدلال المعماري للهرم، ومفهوم الإعجاز الهرمي، التعبير التشكيلي، ودلالات الشكل الهرمي، الحس البصري، أسطورة التكوين المصري، الماعت، ومفهوم ماعت الوسطي، الهرم الغيبي، المنهج الوصفي، التبادل الضوئي.
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