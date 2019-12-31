الإماراتيون يحملون «جواز العقد» الأقوى عالمياً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

اعتبر جواز السفر الإماراتي أعظم جواز سفر خلال العقد الحالي، وفقاً لأحدث تصنيف عالمي لمؤشر جوازات السفر الصادر عن مؤسسة «أرتون كابيتال».

ووصف موقع Passport Index كما نشر المكتب الإعلامي لحكومة دبي، الجواز الإماراتي ب «جواز العقد» لكونه يعتبر الأقوى عالمياً، إذ منذ عام 2010 قامت نحو 110 دول بإعفاء حاملي الجواز الإماراتي من تأشيرة الدخول المُسبقة.

وارتفع عدد البلدان التي تسمح بدخول صاحب الجواز الإماراتي إلى أراضيها من دون تأشيرة إلى 179 بلداً في عام 2019.

وحلّ جواز السفر التايواني في المركز الثاني لأعظم جوازات السفر، حيث أعفت 79 دولة حامله من تأشيرات الدخول خلال السنوات العشر الماضية، يليه جواز السفر الأوكراني في المركز الثالث ب 69 دولة، ثم جواز السفر الألباني ب 65 بلداً.