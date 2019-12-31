الإمارات تنطلق بقوة نحو المستقبل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد:قسم الاقتصاد

نجحت الإمارات خلال عقد من الزمن في تحقيق نقلة نوعية وقفزة على المستويات كافة، ففي إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الثابتة قفز 43% على مدى السنوات من 2010 إلى 2018، وفقاً للبيانات الرسمية، ليرتفع الناتج الإجمالي للدولة إلى ما يزيد على 1.52 تريليون درهم.

وبحسب التوقعات الرسمية وتقديرات المؤسسات المالية العالمية، يتوقع أن يسجل اقتصاد الدولة نمواً لا يقل معدله عن 2% في العام الجاري. وبذلك يتوقع أن تصل القفزة في النمو خلال العقد الذي نودع يومه الأخير إلى ما يزيد على 45%، أو نحو 4.5% سنوياً خلال الفترة، وهي قفزة قياسية بكل المعايير للنمو الاقتصادي.

حققت الإمارات المركز الأول عربياً، و25 عالمياً، في تقرير التنافسية العالمية 2019 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، «دافوس»، وهو التقرير الذي يقيّم تنافسية 141 دولة، وجاءت في المركز الأول عالمياً في محور «استقرار الاقتصاد الوطني»، والمركز الثاني عالمياً في «محور تبني تقنية المعلومات والاتصالات»، والرابع عالمياً في «محور أسواق السلع».

وحقق السوق العقاري المحلي خلال العقد الماضي، الكثير من النجاحات والتطورات التي جسدت موقعه كمركز استثماري عالمي يستقطب شتى شرائح المستثمرين والمستخدمين النهائيين حول 200 دولة.

ووفرت الإمارات 43 منطقة حرة توفر مرونة كبيرة للأعمال التجارية والصناعية من أي مكان في الدولة، وتشمل هذه المناطق بنية تحتية كاملة المرافق، مربوطة بشبكة موانئ ومطارات وطرق تعد من الأفضل عالمياً، فضلاً عن تشريعات ولوائح إدارية متطورة جداً، كما تسمح بملكية بنسبة 100% للاستثمار الأجنبي في أكثر من 122 نشاطاً، و13 قطاعاً اقتصادياً.

ونجحت الإمارات في تسجيل نمو للتجارة غير النفطية بنسبة 48% خلال عام 2018 مقارنة بعام 2010، إذ بلغت في عام 2018 ما قيمته 1.628 تريليون درهم، مقارنة ب 1.1 تريليون درهم خلال عام 2010، بحسب بيانات وزارة الاقتصاد.

وشهد قطاع الطيران نمواً استثنائياً خلال العقد، مع تطور البنية التحتية الخاصة بالمطارات المحلية، وسطوع نجم الناقلات الوطنية التي ربطت عبر شبكة رحلاتها مطارات العالم، لتدخل إلى قائمة أكبر المطارات في العالم، وخلال السنوات العشر الماضية، تقدر أعداد المسافرين الذين استخدموا مطارات دولة الإمارات بأكثر من 1.05 مليار مسافر، حيث من المتوقع أن يصل عدد المسافرين في المطارات المحلية إلى نحو 128 مليون مسافر مع نهاية العام الجاري، مقارنة مع 57.7 مليون مسافر مع نهاية العام 2009، وبذلك يكون عدد المسافرين الذين تعاملت معهم المطارات المحلية، ارتفع بنسبة 120% خلال 10 سنوات، الأمر الذي يؤكد التطور الهائل الذي شهدته صناعة الطيران في الدولة.

وتكللت جهود دولة الإمارات في القطاع السياحي بالنجاح خلال العقد الذي ينتهي هذا العام، وعززت مكانتها كإحدى أهم الوجهات السياحية في العالم، ليرتفع عدد نزلاء الفنادق في الدولة بنسبة تصل إلى 150% من 10 ملايين نزيل في عام 2009 إلى أكثر من 26 مليون نزيل متوقع مع نهاية العام الجاري، ليصل إجمالي نزلاء الفنادق إلى أكثر من 191 مليون نزيل في 10 سنوات.

وعلى مدى العقد الماضي، سجلت أصول القطاع المصرفي نمواً بما يزيد على 100% لترتفع من 1.52 تريليون درهم في نهاية 2009 إلى نحو 3.04 تريليون درهم في نهاية نوفمبر/‏‏‏ تشرين الثاني 2019. وكذلك قفزت قيمة الودائع في القطاع المصرفي بالإمارات نحو 100% في السنوات العشر الماضية مرتفعة من 982.6 مليار درهم تقريباً في نهاية 2009 إلى نحو 1.82 تريليون درهم في نهاية نوفمبر 2019.

ونجحت الإمارات في إطار رؤية 2021 في تحويل جميع الخدمات الحكومية التقليدية إلى خدمات ذكية وبنسبة 100%.

وقفزت استثمارات قطاع التأمين 167% لتصل إلى 63.6 مليار درهم مع نهاية عام 2018 مقارنة مع 24 مليار درهم في 2008.