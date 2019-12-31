محكمة سودانية تقضي بإعدام 27 عنصر أمن قتلوا ناشطاً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الخرطوم: عماد حسن

انتصرت العدالة السودانية لأشهر شهداء ثورة ديسمبر/كانون الأول، وصدرت أحكام بالإعدام في حق 27 من أفراد جهاز المخابرات العامة شاركوا في مقتل المدرس أحمد الخير.

وقال قاضي المحكمة الجنائية في أم درمان، الصادق عبد الرحمن، في سرده لحيثيات الحكم، إنه «وفق ما ثبت للمحكمة إدانة المتهمين السبعة والعشرين بموجب المادتين 21 (الاشتراك الجنائي) و130 (القتل العمد) من القانون الجنائي، وتقرر الحكم عليهم بالإعدام شنقاً حتى الموت». وأضاف القاضي أن المعتقل المجني عليه تعرض خلال توقيفه للتعذيب والضرب الوحشي. وقرر القاضي سجن مدانين اثنين آخرين في القضية لمدة 3 سنوات، كما حكم ببراءة 7 متهمين لعدم كفاية الأدلة.

وتمسك ممثل ورثة المجني عليه بالقصاص بعد سؤال المحكمة عن خيار الأسرة بين العفو والقصاص. وقالت هيئة الاتهام بأن الحكم يحقق العدالة الحاسمة، ويعيد للقضاء السوداني هيبته التي فقدها خلال الأعوام الثلاثين الماضية.

Advertisements

واستند الحكم حسب الحيثيات التي تلاها القاضي بعد 22 جلسة، على ما قدمه الاتهام من بينات تثبت تورط المتهمين بالاشتراك في ضرب وتعذيب المجني عليه، وتعمد إحداث موته بعدم إسعافه بعد أن أرهقه التعذيب نتيجة للعنف الجنائي، وفقاً لما أورده تقرير الطبيب الشرعي.

واعتقل أحمد الخير عوض الكريم، وهو مدرس وناشط سياسي في مدينة كسلا، من منزله، في 27 يناير/كانون الثاني الماضي، من قبل عناصر تتبع لجهاز الأمن والمخابرات، خلال الاحتجاجات التي أدت إلى الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في إبريل/نيسان الماضي، حيث جرى اقتياده إلى أحد مقرات الأمن.

وتمثل القضية المرة الأولى التي يصدر فيها حكم إدانة من المحاكم، على الحملة العنيفة التي استهدفت التظاهرات التي سبقت وأعقبت الإطاحة بالرئيس المخلوع.

وانعقدت المحكمة في مدينة أم درمان، وسط ترقب كبير، وانتشار قوات الشرطة والأمن بكثافة في محيط المحكمة، وإغلاق طرق رئيسية، وامتلأت الشوارع بحشود من المعلمين من الخرطوم وكسلا والقربة، وحشود ضخمة من الثوار يرددون هتافات تطالب بالقصاص. وشهدت الجلسة الختامية أمس، حضوراً جماهيرياً غفيراً استبق النطق بالحكم، إلى مقر المحكمة عبر مواكب جماهيرية جاءت من العاصمة والولايات، وشغلت القضية، الرأي العام لبشاعة الجريمة ووحشية طريقة قتل معلم.

ونَحر شبابٌ من منطقة خشم القربة بمدينة كسلا «شرق» حيث قتل الشهيد، ذبائحَ ابتهاجاً بالقرار، بينما جابت حشود من الجماهير شوارع الخرطوم فرحاً بالقرار والمطالبة بالقصاص من بقية قتلة شهداء الحراك.