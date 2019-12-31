ريال مدريد بطل «لاليجا بروميسيز»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توج فريق نادي ريال مدريد تحت 12 سنة بلقب النسخة ال24 من بطولة لاليجا بروميسيز العالمية لكرة القدم التي أقيمت منافساتها باستاد هزاع بن زايد في العين، بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي وبالتعاون مع رابطة الدوري الإسباني «لاليجا»، وبمشاركة 16 فريقاً عالمياً من بينها 3 فرق محلية هي العين وبني ياس والجزيرة.

وتمكن ريال مدريد من تحويل تأخره بهدفين مبكرين لإشبيلية إلى فوز بنتيجة 5-3، ليتوج «الملكي الصغير» بطلاً للنسخة التي تقام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط.

وحصد دييجو دياز حارس مرمى فريق أتليتكو مدريد جائزة أفضل حارس في البطولة تسلمها من أسطورة حراسة المرمى الإسبانية استيبان سواريز، فيما حصد لويس ميخيل جارسيا روبلس مدرب فريق نادي إشبيلية جائزة أفضل مدرب في البطولة تسلمها من أسطورة التدريب الإسبانية والعالمية فيسينتي ديل بوسكي، وتسلم خوسيه أنطونيو رييس مهاجم ريال مدريد الإسباني جائزة أفضل لاعب في البطولة من سلطان راشد مشرف الفريق الأول والمدير الرياضي في نادي العين، كما تسلم نفس اللاعب جائزة هداف البطولة من فرناندو موريانتس نجم الكرة السابق في ريال مدريد وليفربول والمنتخب الإسباني.

وحضر مراسم التتويج حمد نخيرات العامري العضو المنتدب لنادي العين وشركاته، وتوج طلال الهاشمي المدير التنفيذي لقطاع تطوير الرياضة في مجلس أبوظبي وفرناندو سانز المدير الإقليمي لرابطة الدوري الإسباني «لاليجا» في الشرق الأوسط، فريق نادي ريال مدريد الإسباني بطلاً للنسخة ال24.

وحضر حفل التتويج أيضاً نجم الكرة الهولندية والعالمية باتريك كلايفرت، والرئيس التنفيذي لنادي أتليتكو مدريد ميجيل أنخل جيل مارين.