الضبـاب يغطـي مناطـق متفرقـة من الدولـة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:عماد الدين خليل

غطى ضباب، صباح أمس، مناطق متفرقة من الدولة، حيث شهدت المناطق الداخلية والوسطى انعدام مستوى الرؤية الأفقية، حيث بدأ تشكل الضباب على مدينة زايد «بمنطقة الظفرة»، وعلى سويحان، وعلى طريق أبوظبي - العين، وضباب ورؤية منعدمة على معظم المناطق الداخلية والوسطى.

استمر تشكل الضباب إلى ضباب متقطع في الساعات الأولى من صباح أمس، على مطار آل مكتوم، وعلى مطار أبوظبي الدولي، والشوامخ.

وحذر المركز الوطني للأرصاد من تشكيل الضباب انعدام مستوى الرؤية الأفقية، داعياً مرتادي الطرق الداخلية والخارجية والمؤدية إلى تلك المناطق إلى ضرورة توخي الحذر، وأخذ الحيطة من أجل السلامة العامة.

وتوقع المركز أن يكون الطقس، اليوم الثلاثاء، صحواً إلى غائم جزئياً، وتزداد الرطوبة النسبية ليل وصباح الأربعاء، على معظم المناطق الداخلية، وبعض المناطق الساحلية، مع فرصة لتشكل الضباب، أو الضباب الخفيف، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وسرعتها من 18 إلى 28 تصل إلى 36 كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي، وفي بحر عمان.

وأشار المركز إلى أن طقس غداً الأربعاء، صحو إلى غائم جزئياً، وتزداد الرطوبة النسبية ليل وصباح الخميس، على معظم المناطق الداخلية، وبعض المناطق الساحلية، مع فرصة لتشكل الضباب، أو الضباب الخفيف، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة.

من جانبها، فعّلت، صباح أمس، شرطة أبوظبي منظومة خفض السرعات أثناء الظروف المتقلبة على الطرق بسبب الضباب على طرق (أبوظبي - دبي)، وأبوظبي - العين)، و(العين - دبي) لتصبح 80 كم/ ساعة، لمدة ساعتين بدءاً من الساعة 8 وحتى 10 صباحاً.

وبينت أن منظومة تخفيض السرعات أثناء الظروف الجوية المتقلبة تعمل على خفض السرعات المقررة حالياً على الطرق، وتنزيلها إلى 80 كم/‏‏‏الساعة في حال «الضباب والرياح والغبار والأمطار»، وانخفاض الرؤية عن 200 متر تقريباً، ضمن خطتها الاستباقية لتوفير أفضل الممارسات في توفير السلامة المرورية خلال تلك الظروف.

وأوضحت أن تعديل السرعات على الطرق يتناسب مع الحالة المرورية في الظروف الجوية المتقلبة، والتي من بينها الضباب، ويتم تحديده من خلال الأبراح الذكية على طريقي الشيخ راشد بن سعيد، (أبوظبي دبي)، وطريق الشيخ خليفة (السعديات)، حيث تصبح السرعات «المعدلة» وقت الضباب هي السرعات القانونية للسير على الطرق، إلى حين وضوح الرؤية الأفقية، ومن ثم الرجوع للسرعات الموضحة على اللوحات المرورية على الطرق، بما يعزز أمن وسلامة السائقين في تلك الأوقات.

ولفتت أن المنظومة تشمل اللوحات الإلكترونية على كل الطرق السريعة في إمارة أبوظبي التي لا توجد فيها أبراج ذكية، بحيث تصبح السرعات «المعدلة» وقت انخفاض الرؤية هي السرعات القانونية للسير على الطرق، لافتة إلى أنه يتم تنزيل السرعات بعد عملية رصد انخفاض الرؤية على الطرق السريعة.